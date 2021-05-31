Turist kafilesi konakve müzelere hayran kaldı

Malatya’ya Antalya’dan turistik gezi için 30 kişilik turist kafilesi, Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çırmıktı’da hizmete sunulan konaklara ve müzelere hayran kaldılar.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon projesiyle birbirinden özel müzeler ve konaklara dönüşümü sağlanan Tarihi Yeşilyurt Konakları, Malatya’yı ziyaret edenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Antalya’dan Malatya’ya gelerek kentin tarihi ve turistik bölgeleri ile mesire alanlarını gezen 30 kişilik turist kafilesi, tarihi ve kültürel değerleriyle farklı bir atmosfere sahip Çırmık’tı bölgesinde Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mahmut Çalık ile Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Gastronomi Konağı, Mutfak Sanatları Merkezi, Kahve Konağı, Butik Otel ve Kent Belleği Müzelerinin yanı sıra Gedik Kültür Merkezi içerisindeki Cezaevi Müzesi, El Sanatları Müzesi, Çoban Müzesi ve Şark Odasını gezerek, yetkililerden bilgiler aldılar.

Yeşilyurt’un geleneksel hayatından önemli izler taşıyan müzeler ve konaklarda sergilenen nostaljik eşyaları yakından inceleyen turistlere, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgenin doğal ve kültürel hayatı üzerine bilgiler aktarıldı. ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesiyle sosyal dokuya uygunluğu artan tarihi evler ve binaların olduğu sokaklarda gezerek mahalle sakinleriyle sohbet eden turistler, gösterilen ilgiden memnun kaldılar. Tarihi Yeşilyurt Konaklarında hizmete sunulan kültürel mekanların etkileyici bir atmosfere sahip olduğunu ifade eden turistler, yöresel yemeklerden tatmayı ihmal etmezken, esnaflardan da alışveriş yaptılar.