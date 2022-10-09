Turgut Özal Mahallesi’nde kentsel dönüşüm binaları yükseliyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kentsel dönüşüm binalarını incelerken, “İlçemizde depreme dayanıklı, sağlıklı ve güvenilir yapı stoklarının sayısını hızla artırıp, hemşehrilerimizin konforlu alanlarda güvenli bir hayat yaşaması için projelerimizi teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberindeki Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte yapımı devam eden Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Binaları inşaatını inceledi. Burada açıklama yapan Çınar, 24 Ocak 2020 yılındaki Elazığ-Malatya Depreminden sonra yıkılmasına karar verilen ve ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle riskli alan ilan edilen Turgut Özal Mahallesinde ki 15 dönümlük alanda inşaatı devam eden Kentsel Dönüşüm Binalarında 168 daire ve 10 dükkanın yer alacağını söyledi.

Dört ayrı binanın yanı sıra sosyal ve sportif alanları, yeşil alanları, kamelyaları, süs havuzları, otoparkı ve güvenlik noktasıyla birlikte Turgut Özal Mahallesinde yeni bir yaşam merkezi kuracaklarını vurgulayan Çınar, “Belediyemizin gücü ve imkânlarıyla yapımına hız verdiğimiz kentsel dönüşüm binalarımızla birlikte Turgut Özal mahallemizde depreme dayanıklı, sağlam ve güvenilir bir yaşam alanı oluşturacağız.15 dönüme yakın alan üzerinde inşaatı devam eden, dört ayrı binadan oluşan binalarımızla birlikte depreme dayanıklı yapı stoklarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz. 2020 yılında ki depremde hasar alan ve ömrünü tamamlamış ev ve binaların yerlerine modern ve konforlu binalar inşa ederek hemşehrilerimize güven içerisinde yaşayacakları yeni bir yaşam alanı sunacağız. 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde tasarımı yapılan binalarımızın yanı sıra sosyal yaşam alanları, otopark, dinlenme alanları ve çocuk oyun gruplarıyla hem deprem mağduru hemşehrilerimize hem de buradan ev satın alacaklara nezih bir ortam hazırlıyoruz. İnşaat alanımızda çalışmalar hızlı, planlı ve titiz bir şekilde devam ederken, iki binamızda imalat, sıva ve tesisat işlemlerinin yanı sıra iç dizâyn çalışmaları sürüyor. Hoca Ahmet Yesevi mahallemizde yapmış olduğumuz 383 konut ve işyerini başarılı bir şekilde tamamlayıp anahtarlarını teslim ettikten sonra burada hizmete sunacağımız kentsel dönüşüm binalarımızla birlikte vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla yaşayacakları güzel bir alan daha kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Malatya’nın deprem kuşağında yer alması nedeniyle Yeşilyurt İlçesinde depreme dayanıklı yapı stoklarını artırmak için kentsel dönüşüm yatırımlarına ağırlık verdiklerini hatırlatan Çınar, “İlçemizin muhtelif bölgelerinde kentsel dönüşümle ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Hoca Ahmet Yesevi ve Turgut Özal Mahallelerimizde ki projelerimizi ilçemizin farklı bölgelerine yayarak depreme dayanıklı alanlarımızın sayısını hızla artıracağız. İlçemizde tehlike arz eden, ömrünü tamamlamış, depreme dayanıksız binaların yerlerine kentsel dönüşüm projelerimizle daha nitelikli konutlar üretmek için ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Gedik, Yeşiltepe, Kiltepe ve Melekbaba mahalleleri başta olmak üzere sanayi alanlarımızda kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık vererek tespit edilen konutların yerlerine güvenli ve sağlam binalar inşa edeceğiz. Kentsel dönüşüm projelerimize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Milletvekillerimize, Valiliğimize, Meclis Üyelerimize, kamu ve kurumlarımıza, mahalle muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ederken, inşaatlarda çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Çınar, inceleme gezisi sırasında Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Binaları hakkında Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerine detaylı bilgiler paylaştı.