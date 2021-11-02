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Tur rehberleri Yeşilyurt’ta Lezzet Caddesini gezdi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 30 kişilik Gastronomi Tur Rehberi Heyetini Yeşilyurt Lezzet Caddesinde ağırlayarak, Yeşilyurt’un tarihi, kültürü ve gastronomisi hakkında bilgiler paylaştı.

MALATYA 02.11.2021, 13:57
Tur rehberleri Yeşilyurt’ta Lezzet Caddesini gezdi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 30 kişilik Gastronomi Tur Rehberi Heyetini Yeşilyurt Lezzet Caddesinde ağırlayarak, Yeşilyurt’un tarihi, kültürü ve gastronomisi hakkında bilgiler paylaştı.

İki günlük gezi programı kapsamında Malatya’ya gelen Gastronomi Tur Rehberi Heyeti, Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından yapılan organizasyonla, Yeşilyurt’un yemek kültürü, geleneksel hayatı ve tarihi zenginliklerini tanıtmak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yeşilyurt Lezzet Caddesindeki kültürel mekânları incelediler.

Konaklara ve müzelere olan hayranlıklarını dile getiren tur rehberleri, Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından işletilen Yeşilyurt Mutfağında düzenlenen programa katılarak, Yeşilyurt mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan coğrafi işaret tescil belgeli kiraz yaprağı sarma köftesinin hazırlanışı ve sunumu hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.

Kiraz yaprağı sarma köftesini sarmayı ihmal etmeyen tur rehberleri, Yeşilyurt’un farklı lezzetleriyle gastronomi dünyasına girmeyi hak eden bir ilçe olduğunu ifade ettiler.

30 kişilik Gastronomi Tur Rehberi Heyetini gezi programında yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerine Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel hazinelerini iç ve dış turizme kazandırmak adına hayata geçirdikleri restorasyon ve dönüşüm projeleri hakkında bilgilendirdi.

Başkan Çınar gezinin ardından misafirlerini Yeşilyurt Mutfağında ağırlayarak Yeşilyurt’un tarihi zenginlikleri ve yemek kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için yaptıkları yatırımları tüm boyutlarıyla anlattı. Gastronomi Tur Rehberi heyetini Yeşilyurt’ta ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçenin tarihi, kültürü, medeniyeti ve yemek kültürünü geleceğe taşımak adına planlı ve programlı çalışmaları yaptıklarını belirtti. Birbirinden değerli özel eserleri ilçeye kazandırdıklarını söyleyen Çınar, “Yeşilyurt’un tarihi zenginlikleri ve kültürünün yakından tanınması ve bilinmesi içinde ismini Lezzet Caddesi olarak değiştirdiğimiz bu caddemizde atıl vaziyette olan tarihi tescilli konaklarımızın hepsine farklı fonksiyonlar yükleyerek iç ve dış turizme kazandırdık. Buranın tarihini yeniden ayağa kaldırdık, cazibesini artırdık. Buram buram tarih kokan bu bölgemizin tüm güzellikleri, yemekleri ve geleneksel hayatının hak ettiği değeri görmesi ve herkes tarafından bilinmesi içinde hepsi ayrı bir değere sahip restorasyon projelerimizi söz verdiğimiz gibi ilçemize kazandırdık” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt’a olan ilginin her geçen gün arttığını ve yeni bir turizm güzergahı oluşturduklarını da kaydeden Başkan Çınar, “İlçemizde tabiat güzellikleri var, tarih var, kültür var, yemekleri harika, bizlerde işte bu var olan güçlü potansiyeli bir çatı altında buluşturup, ilçemizin tarihini dünyanın beğenisine sunmak içinde hiç durmadan çalışıyoruz. Çünkü tarihini bilmeyen, sahip çıkmayan ve korumayan toplumların geleceğini güzel inşa etmeleri mümkün değildir. Bizler tarihimize ve kültürümüze bağlı, onu yaşatmak için ne gerekiyorsa yapan bir anlayışla ilçemize hizmet ediyoruz. Bölgemizi ziyaret edenlerin bir yandan tarihi bölgelerimizi gezerken diğer taraftan yöresel yemeklerimizin tadına bakıp, nostaljik eşyalarımızdan satın alıp bölge ekonomisine katkı sunması için de burada yeni bir turizm destinasyon alanı oluşturduk.“ diye konuştu.

Malatya’da coğrafi işaret tescil belgeli 16 üründen 6’sının Yeşilyurt’a ait olduğunun da altını çizen Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dalbastı kirazımız, içli köftemiz, tandır ekmeğimiz, kiraz yaprağı sarma köftemiz, banazı karası üzümümüz ve analı kızlı yemeğimizin tescil belgesini aldık. İlk aşamada 15 olan yemeklerimizin 6’sının tescil belgelerini aldık, diğerleri içinde çalışmalarımız sürüyor. Yılın her mevsiminde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Çırmıhtı ve Gündüzbey bölgelerimizin olduğu, dere yatağının geçtiği bu güzergahı doğru ve planlı yatırımlarla turizme kazandırmak içinde, Beylerderesi ile Malatya’nın içme suyunu karşılayan Kaptaj tesislerimizin olduğu bu geniş güzergahı Lezzet Vadisi projemiz adı altında yeniden dönüşümünü sağlıyoruz. Yöresel yemeklerimizin satışı ve sunumunu yapan bu işletmelerimizle koordinasyonlu çalışmalarımız neticesinde, etli ve sulu yemeklerimiz başta olmak üzere 44 çeşitten olan kahvaltılıklarımızın sunumunun en güzel şekilde gerçekleşmesi içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Osmanlı saray mutfağının en güzel lezzetlerinden olup padişah yemeği olarak bilinen kiraz yaprağı sarma köftemiz başta olmak üzere diğer tüm yemeklerimiz ve meyvelerimizle gastronomi dünyasında yer alabilecek bir hüviyete sahibiz. Türkiye’de sadece Yeşilyurt’ta yapılan çok farklı lezzetlere sahibiz, bu konuda iddialıyız.

Tur rehberleri de misafirperverliği ve ikramları için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

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