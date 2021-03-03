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Tünel duvarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Malatya-Golbaşı Karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir aracın tünel duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
MALATYA 03.03.2021, 19:21
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Malatya-Golbaşı Karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir aracın tünel duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Malatya-Gölbaşı karayolu Doğanşehir İlçesindende Adıyaman istikametinden Malatya istikametine seyreden Ali Demirbaş yönetimindeki 44 PF 505 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erkenek Tünelinde kontrolden çıkarak duvara çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Demirbaş, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.