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Tüm kurumların korona mesaisine uymaları istendi

Büro Memur Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Fidan, Malatya’da kamuda mesai saatleri 10.00-16.00 olarak düzenlenmesine rağmen İŞ-KUR ve SGK personelinin normal mesai düzenine geçmesine tepki gösterdi.

MALATYA 11.12.2020, 14:27
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Tüm kurumların korona mesaisine uymaları istendi

Büro Memur Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Fidan, Malatya’da kamuda mesai saatleri 10.00-16.00 olarak düzenlenmesine rağmen İŞ-KUR ve SGK personelinin normal mesai düzenine geçmesine tepki gösterdi.

Büro Memur Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Fidan ve yönetim kurulu üyeleri sendika bınasında basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Fidan, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de ekonomik, sosyal yaşam ve beşeri ilişkiler başta olmak üzere tüm alanlarda yoğun bir şekilde etkisini hissettiğimiz Covid-19 salgını ile birlikte yeni bir düzene geçmeye, yeni çalışma prensipleri, yeni bir sosyal yaşam anlayışı oluşturmaya mecbur kaldık.

Hükümetimiz de bu yeni normal düzene yönelik gerekli tedbirleri alarak en kısa süre içerisinde belli kararlar alarak ve salgının ülkemizdeki seyrini kontrol altına alma çalışmalarını tüm imkanlarını seferber ederek sürdürmektedir.

Özellikle alınan tedbirlerin en başında insanın insanla olan temasını minimuma indirmek gelmektedir. Tüm dünyada kabul gören ve salgına karşı en etkili korunma yöntemi olarak öne çıkan bu yöntem iş dünyasında, özellikle de kamu kurumlarında uygulanması Cumhurbaşkanlığımızca yayınlanan genelge ile garanti altına alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu’nun tavsiyesine istinaden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı kararlar neticesinde kamuda mesai saatleri 10.00-16.00 olarak düzenlenerek, hem toplu taşıma yükü rahatlatılmış hem de kamu çalışanların kamusal alanda temasa açık, virüse karşı korumasız olarak geçirdikleri süreler kısaltılarak tüm vatandaşlarımızı olduğu gibi kamu personelleri de korunmuştur. İş ve işlemlerin sorunsuz yürüyebilmesi için personelin sağlıklı kalabilmesini temin etmek amaçlanmıştır.

Korona virüsle ilgili tüm tedbirlerin tüm kamu kurumları için aynı olması, risk düzeyinin kurumlar arası farklılık göstermemesi, korona virüsün kurum ayrımı yapmamasına rağmen İŞ-KUR ve SGK personeli normal mesai düzenine geçmiştir. Malatya’daki bu iki kurumumuzda esnek ve dönüşümlü çalışmanın kaldırılması kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye’deki ilk vakadan itibaren 9.ayına girdiğimiz salgının hiçbir döneminde ilgili kurumların iş akışlarında herhangi bir aksama olmamış hatta bugünden çok daha fazla yoğunluğun olduğu dönemler bile esnek ve dönüşümlü çalışılarak sorunsuz atlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

"Virüs, kurum ayırmıyor"

Korona virüsle mücadele sürerken, kamu personellerinin fedakarca çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Fidan, “Ancak, şunu unutmamamız gerekir ki, korona virüs kurum ayırmıyor. Büro Memur-Sen olarak kurumlarımızın tabii tutulduğu bu çifte standardı kabul etmediğimizi bildirerek, ilgililerin bir an önce sorumluluk alarak, mesai arkadaşlarımızın sağlığı ile işi arasında bir tercih yapmaya zorlanmasının önüne geçilmesini talep ediyoruz” diye isteklerini iletti.
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