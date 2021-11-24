Tüfenkci’den Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tüfenkci, mesajında kutsal bir mesleği icra eden öğretmenlerin çocukların hayata hazırlanmalarında önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti. Toplumun vazgeçilemez saygın bir unsuru olan öğretmenlerin fedakar gayretlerinin, gelecek adına umut ışığı olduğunu vurgulayan Tüfenkci, "Gelecek, eğitimcilerimizin elinde şekillenecektir. Dünyada ekonomisiyle, teknolojisiyle ve her şeyden önemlisi nitelikli insan gücüyle daha da gelişmiş ve ilerlemiş bir ülke olmak, öğretmenlerimizin çabalarıyla mümkün olabilecektir. Öğretmenlerimizin, taşıdıkları sorumluluklarının bilinci ile görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerine olan güvenimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hükümetin en çok bütçeyi eğitime ayırdığını belirten Tüfenkci, "Eğitim sistemimizde yetişecek kuşaklar, mesleki ve teknik bilgileri sayesinde, gelecek yıllarda ülkemizin lokomotif gücü olacak. Onların yetiştirilmesi görevini üstlenen öğretmenlerimiz, vatanımızın geleceği açısından çok büyük sorumluluk taşıyor ve bu görevi layıkıyla yerine getiriyorlar. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı yarınlara hazırlayarak görevlerini en iyi şekilde yerine getiren eğitim camiamızın kıymetli mensuplarının bu özel gününü paylaşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım" ifadelerine yer verdi.