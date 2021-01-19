Tüfenkci’den muhalefete tepki

Ak Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yatırımlar ve istihdam sayıları üzerinden yapılan eleştirilere cevap vererek, “Çorbada tuzu olmayanlar lafla, algılarla iş yapıyor" dedi.

Ak Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörlüğünü ziyaret ederek, İl Koordinatörü Murat Tunç’tan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Malatya olarak 500 projenin gerçekleşmesini sağladıklarını belirten TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, “TKDK olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz yatırımlarda yaklaşık 500 projenin gerçekleşmesini sağladık. Bu 500 milyon gibi bir yatırım tutarına denk geliyor. Bu anlamda bize destek veren sayın bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bakanımızın bu anlamda bize çok ciddi destekleri oldu. Kurumumuzu birebir takip edip projelerimizi izleyip, bize her anlamda destek verdi” dedi.

“Yapılan yolları, yapılan köprüleri, tünelleri görmeye bilirler”

Milletvekili Tüfenkci ise TKDK’nın illerin kalkınması noktasında önemli bir görev yaptığını belirterek, "TKDK özellikle Türkiye’de bazı illerin kalkınması noktasında gerçekten önemli bir görev yapıyor. Çiftçimizi ve tarım endüstrisinin kalkınması noktasında bugüne kadar yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor. Malatya’mızda da gerçekten önemli yatırımlara imza atıyor. Biz bugün hem yapılanları hem de bundan sonra yapılacak olanları değerlendirme noktasında bir araya geldik. Geriye doğru baktığımızda yaklaşık 500 projeye 300 milyona yakın destek verildi ve toplamına baktığımızda 500 milyon yatırım tutarına denk geliyor. Böylece işsizlik noktasında da önemli bir yer tutuyor. Tabi bazıları bu istihdamları yeterli görmeyebilir. Çorbada tuzu olmayanlar lafla, algılarla iş yapıyor. İcraat yapanlar ise yüz istihdamı da beş yüz istihdamı da bin istihdamı da yeterli görmeye bilirler. Kangren olan sorunların AK Parti tarafından nasıl çözüldüğünü anlamayanlar, yapılan yolları, yapılan köprüleri, tünelleri görmeye bilirler. Geçmişte organize sanayide fabrika sayısı ile bugün gelinen fabrika sayısını küçümseyen bu kişiler, Malatya’da bir tane çivi çakmadılar. Sadece söylemlerle eleştirilerle, sadece yapılanları küçümsemekle AK Parti’yi itibarsızlaştırmak istiyorlar. Kim Malatya’ya bir çivi çakarsa biz onun yanındayız" diye konuştu.