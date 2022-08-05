Tüfenkci’den kayısı üretimi vurgusu

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kuru Kayısı Lisanslı Deposunu ziyaret etti. Kaliteli kayısı üretiminin önemini vurgulayan Tüfenkçi, “Kaliteli ürün ürettiğimiz sürece ürettiğimiz ürünün pazar sorununun olmadığını biliyoruz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kuru Kayısı Lisanslı Deposunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Beraberinde, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve AK Partililerle birlikte Kuru Kayısı Lisanslı Deposunu ziyarette açıklamalarda bulunan Tüfenkci, Lisanslı Depoların tarım ticaretinde büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi. Tüfenkci, "Hükümet olarak biz de lisanslı depoları teşvik ediyoruz. Bu noktada Malatya’da kayısı ticareti noktasında eksik olan lisanslı depoların yapılmasıyla beraber büyük bir eksiklik giderilmiş oldu. TMO’nun da alım yapma kararını açıklaması özellikle kayısı üreticilerimizi ve çiftçilerimizi sevindirdi. Şimdiye kadar özellikle çiftçilerimizin burayla ilgili bilgilendirilmesi için başkanlarım elinden gelen gayreti gösterdiler. Bugün geldiğimiz nokta itibari ile üreticilerimiz mallarını bu depoya gönül rahatlığıyla emanet ediyorlar. Kendileri istediği zaman bu emanetlerini geri alabiliyorlar elektronik belge ve kağıt üzerinden satışların yapılması esasında nakliye noktasındaki masrafları da bir anlamıyla ortadan kaldıracak. Hemşehrilerimiz şunu bilsin ki bizim esas sorunumuz kaliteyi yakalayabilmek. Kaliteli ürün ürettiğimiz sürece ürettiğimiz ürünün pazar sorununun olmadığını biliyoruz. Bu noktada laboratuvarların devreye girmesi kalitelendirme noktasında da alıcının ve satıcının emin olduğu bir ortamı sağlamış olacak. Borsa Başkanımıza ve ekibine ayrıca Milletvekillerimize ve teşkilattaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimize de hayırlı uğurlu olsun. Allah sağlıklı üretimler nasip etsin" diye konuştu.