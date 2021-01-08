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Tüfenkci’den ayaklanma açıklaması

Ak Parti Malatya Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, açıklamada geçmişteki Gezi Parkı ayaklanması benzeri bir ayaklanmamanın başarılı olamayacağını söyleyerek, "Bazıları eski kimliklerini ortaya koymaya çalışıyor ama bu millet o gün de ders verdi, bugün de yarın da aynı dersi verecek” dedi.

MALATYA 08.01.2021, 15:37
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Tüfenkci’den ayaklanma açıklaması

Ak Parti Malatya Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, açıklamada geçmişteki Gezi Parkı ayaklanması benzeri bir ayaklanmamanın başarılı olamayacağını söyleyerek, "Bazıları eski kimliklerini ortaya koymaya çalışıyor ama bu millet o gün de ders verdi, bugün de yarın da aynı dersi verecek” dedi.

Akçadağ Gençlik Kollarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Tüfenkci, burada gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Millet o gün de ders verdi, bugün de yarın da aynı dersi verecek”

Zor bir yılı geride bırakmalarına karşın yatırımlardan vazgeçmediklerini kaydeden Tüfenkci, “Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da bu ülkenin refahını arttırmaya çalışıyoruz. Baktığımız zaman geçtiğimiz yıl zor bir yıl olmasına rağmen Cumhurbaşkanımız her hafta büyük açılışa imza atıyor. Bu Türkiye’nin durmadan yoluna devam ettiğinin göstermesi bakımından önemliydi. İnşallah bu süreç kısa zamanda geçtiğinde Türkiye dünyada hak ettiği yeri alacak. Diğer ülkelerden çok fazla hızlı bir şekilde toparlanmış olacağız. Bizde dalgalanma süreci geçirdik. Gezi Parkı olayları sürecini geçirdik ama hiçbir zaman duruşumuzdan taviz vermedik. Allah’ın izniyle bundan sonra da vermeyeceğiz. Bazıları eski kimliklerini ortaya koymaya çalışıyor ama bu millet o gün de ders verdi, bugün de yarın da aynı dersi verecek. Biz dik durduğunuz sürece Ak Parti’nin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunuz sürece kimse heveslenmesin. Zihniyet bozuk olunca başörtülülere tahammül edemediklerini ortaya koyanlar, Ayasofya’nın açılışından rahatsız olanlar olacaktır. Bunların ortak noktası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak Parti’ye olan düşmanlıklarıdır. Biz milletle beraber yol yürüdüğümüz sürece kimsenin endişesi olmasın” dedi.

“Çok önemli yatırımlar kazandırdık”

Malatya’daki yatırımlara ilişkin de konuşan Tüfenkci, şunları söyledi:

“30-40 yıldır Malatya’nın hafızasında olan çürümeye terk edilmiş Yimpaş’ı elimizi taşın altına koyarak yeniden projelendirilerek Malatya’nın kültürel yapısına kazandıracağız. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Orduzu’da 5 bin kişilik muhteşem bir kapalı spor salonunu gençlerin hizmetine sunacağız. Beydağı Tabiat Parkını da faaliyete geçirdik. Bölge gençlik kampı merkezini yapıyoruz. Bu noktada ilimizin gençleri değil, bölgenin gençleri de oraya gelecekler faaliyette bulunacak. Hem ilimize katkı sağlayacaklar hem de ilimizi tanıtmış olacağız. Gençlerimizin semt sahaları, gençlik merkezleri ile hem spor yapacakları hem de çeşitli aktiviteler yapacakları projeler gerçekleştirdik. Malatya’ya gençlere hitap etmesi noktasında çok önemli yatırımlar kazandırdık. Her ilçemizde bir futbol sahası faaliyete geçirdik.

En önemli şey Malatya’yı altıncı bölge teşviklerinden faydalanan iller arasına sokmuştuk. Bunu 1 sene daha uzattık. Bu şu demektir, daha fazla iş, daha fazla aş. Esasında Malatya’nın küçük esnafının şehir dışına çıkartılması projesi çok önemli bir proje. Malatya’nın belki 100 yıllık projelerinden bir tanesi. Böylelikle küçük esnafımızı büyütme imkanını yakalamış oluyoruz.

Kayısı lisanslı deposu çok önemli. TMO’nun alımı çok önemli onun kadar önemli bir şeyi daha yapıyoruz. Belediyemiz Şire Pazarını yapıyor. Annelerimizi, bacılarımızı Şire Pazarına götüremiyoruz. Ama şimdi yapacağımız modern Şire Pazarı gerçekten çok güzel olacak. İnşallah yakın zamanda onun temellerini de atacağız. Yine orada buğday pazarı yapılıyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Milletimizin talebiydi, göreve gelir gelmez onu da projelendirdi. Orada da çiftçimizin ve o işin ticaretini yapanların rahat nefes alacağı güzel bir Buğday Pazarını da Malatya’ya kazandırmış oluyoruz.

Bizi yollarla eleştirenler, bugün geldiğimiz noktada bütün ilçelerimizi yollarla donatarak cevap veriyoruz. Akçadağ’ın da eksik kalan kısımlarını önümüzdeki dönemde 2021’in yazında tamamlamış olacağız.”
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