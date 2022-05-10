Tüfenkci: "Yeni Cami’nin görsel estetiği korunacak"

Vakıflar Haftası nedeniyle Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Yeni Cami önüne çekilen ve Caminin görsel estetiğini bozan duvarla ilgili de Ersoy’a rapor sundu.

Vakıflar Genel Müdür Ersoy’un konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstereceklerini paylaştığı belirtildi. Tüfenkci, yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile birlikte yaptığımız ziyaretimizde Yeni Cami önünün duvar ile kapatılması işinin durdurulması talebimizi Sayın Genel Müdürümüze ilettik, Sayın Ersoy da gerekli hassasiyeti göstereceklerini ifade ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya bizim ortak evimiz, hemşehrilerimizin beğenmediği hiç bir projeyi onaylamamız mümkün değil. Teze Cami de Malatya’mızın simge yapılarındandır. Restorasyon çalışmaları çerçevesinde bu yapı en ince ayrıntısına kadar yenilemiş ve hizmete almıştır. Son yapılan duvar çalışması camimizin görselliğini etkileyince bu konuda çalışma başlattık. Ben bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.