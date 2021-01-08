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Tüfenkci, Tarihi Yeşilyurt Konaklarını inceledi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kadim Çırmıhtı’nın tarihsel ruhunu gün yüzüne çıkarmak adına Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan restorasyon projeleriyle farklı bir görüntüye kavuşan Tarihi Yeşilyurt Konakları ile bölgedeki dönüşüm projelerini yerinde inceledi.

MALATYA 08.01.2021, 14:17
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Tüfenkci, Tarihi Yeşilyurt Konaklarını inceledi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kadim Çırmıhtı’nın tarihsel ruhunu gün yüzüne çıkarmak adına Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan restorasyon projeleriyle farklı bir görüntüye kavuşan Tarihi Yeşilyurt Konakları ile bölgedeki dönüşüm projelerini yerinde inceledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Gastronomi Konağı, Kahve Konağı, Butik Otel ve Kent Belleği Müzelerini ziyaret edip, sergilenen nostaljik ürünleri yakından inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, bölgenin kültürel ve tarihi mirasını geleceğe taşımak adına hayata geçirdikleri restorasyon ve dönüşüm projelerinin yanı sıra kurdukları müzelerde sergiledikleri yöresel eşyalar ve materyaller hakkında AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ve diğer misafirlerine bilgiler paylaştı.

Kadim Çırmıhtı’nın köklü tarihini günümüzden geleceğe taşımak adına çok güçlü yatırımları bölgeye kazandırdıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’umuzda hayata geçen yatırımlara gerek destekleri olsun gerekse de bilgi ve birikimleriyle katkılarını esirgemeyen AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfenkçi’ye, Çırmıhtı’da hayata geçen ve devam eden restorasyon projelerimiz hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunduk. Aynı zamanda Çırmıhtı’lı olup, çocukluğu ve gençliği bu tarihi bölgelerimizde geçen, bir dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak ta ülkemize çok değerli hizmetlerde bulunan Sayın Milletvekilimizle bizler her zaman gurur duyuyoruz. Tarihine sahip çıkmayan, değer vermeyen ve değerli hale getiremeyen toplumlar, sağlam bir geleceğe sahip olamazlar. Kentlerin tarihsel ruhları vardır, o ruhları güçlü yatırımlarla geleceğe taşımak bizim asli görevlerimiz arasındadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak, bölgelerimizin tarihsel kimliklerini bugünden geleceğe taşımak adına gerçekten çok büyük yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Kadim Çırmıhtı gibi doğal ve yöresel zenginlikleriyle müstesna ve özel bir bölgemizin geçmişten bugüne kadar gelen kültürel ve tarihsel sürecini doğru ve planlı yatırımlarla geleceğe taşıyoruz. Tekstil Müzemiz, Gastronomi Konağımız, Kahve Konağımız, Butik Otelimiz ve Kent Belleği gibi birbirinden kıymetli yatırımlarımızı gerçeğe dönüştürüp, bölgemizin turizme hak ettiği değeri görmesi adına güzel ve kalıcı adımlar attık. Tarih kokan cadde ve sokaklarımızı sokak sağlıklaştırma projelerimizle çok değerli hale getirdik. Geçmişten bugüne kadar gelen nostaljik ürünlerimizi bölgemizin sosyal dokusuna değer katacak özel alanlarda sergiliyoruz. Korona virüs belasından kurtulup, tedbirler kalktığı zaman inşallah bu bölgemiz çok yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar son olarak ta, Güreş Sahasında incelemelerde bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye, yapılacak yenileme ve dönüşüm projesi hakkında bilgiler paylaştı. AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci’de, restorasyon projeleriyle tarihsel kimliği yeniden gün yüzüne çıkartılan Kadim Çırmıhtı bölgesinde ki yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederken, Yeşilyurt’un doğal ve yöresel zenginliklerinin tüm dünyanın beğenisine sunulması adına yapılacak yatırımlara desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Çınar, ziyaretin sonunda Tüfenkci ile beraberindeki heyete, Kahve Konağında kayısı çekirdeğinden yapılan özel kahve ikram etti.
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