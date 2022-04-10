banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
At ile video çekerken arabayla çarpıştı
At ile video çekerken arabayla çarpıştı
Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü
Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
TFF’den Uilenberg açıklaması!
TFF’den Uilenberg açıklaması!

Tüfenkci, muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

MALATYA 10.04.2022, 13:52
Tüfenkci, muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Tecde Yardımlaşma Derneğinde düzenlenen programda konuşan Tüfenkci, “Her mahallemizin muhtarları insanlarla birebir ilişkileri ile adeta kamu kurumları siyasilerle bir köprü vazifesi görüyorlar. En fazla sitem edilen de maalesef sizlersiniz. Dolayısıyla biz sizleri hep yol arkadaşı olarak gördük. Sizlerle beraber yol yürüme noktasında da hep gayret gösterdik. Sizler bizlere kapınızı açtınız bizler de sizlere kapımızı açtık. Bu necip millete ve Malatyalı hemşehrilerimize hizmet etme noktasında hep beraber gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce muhtarlarımıza yönelik vermiş olduğu müjdeyi birinci imza sahibi olarak bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirdik ve yasallaştırdık. Bundan sonra muhtar maaşları asla asgari ücretin altında olmayacak. Üstünde olacak ama altında olmayacak. Muhtarlarımızın hem itibarı hem kimliği hak ettiği yöne doğru gidiyor" dedi.

"Bütün dünya enflasyonla mücadele ediyor"

Küresel düzeyde bir ekonomik krizin yaşandığının altını çizen Tüfenkci, "Bütün dünya ekonomik dalgalanmalarla mücadele ediyor. Bütün dünya enflasyonla mücadele ediyor, gıda fiyatlarıyla, enerji fiyatlarıyla mücadele ediyor. Bunun Türkiye’deki yansımalarını da hep beraber yaşıyoruz. Bunun fırsatçıları var, bunu kötü niyetle kullananlar var, bunu istismar edenler var. Türkiye daha kötüye gitsin diye ekonomik dalgalanmaların üzerinden rant peşinde koşanlar var. Kim ne yaparsa yapsın Allah’ın izniyle bu milletin bu oyunları bozacağına inanıyoruz. Bu millet Türkiye’nin birliğini beraberliğini bozacak oyunlara asla müsaade etmez. Fiyat üzerinden oyunlarla Kazakistan’ı devirmeye çalışıyorlar bu oyunu defalarca yaptılar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi milletimizi asla enflasyona ezdiremeyeceğiz. Alım gücünü de en kısa sürede yükselteceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Bu sıkıntıların geçici olduğuna inanıyoruz bunları atlatacağız. Önemli olan hizmetin durmaması.

Daha geçtiğimiz gün çevre yolunun 26 kilometresini ulaşıma açtık. İnşallah 2023’ün başında da ikinci etabını açmış olacağız. Havaalanı inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah orayı da 2023’ün başında bitirip Malatyalı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Battalgazi Devlet Hastanesini yakında hizmete açıyoruz. Onkoloji hastanemiz bitti sağlıkta Malatya’yı Türkiye’de ilk 10’nun içine soktuk. Eğitimde ise şu anda inşaatı devam eden 80’e yakın okul var. Üretim önemli, biz yeni ekonomik modelle beraber özellikle üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak ve cari açığı azaltmak noktasında gayret gösteriyoruz. Ukranya-Rusya savaşı inşallah kısa sürede biter bunun yansımlarını da yaşıyoruz ama bu yansımaların uzun süreli olmayacağına inanıyoruz. Doğal gazın metre küpü geçen yıl bu zamanlar 40 dolardı, şu anda bin 500 dolarlarda ve biz hükümet olarak doğal gazın yüzde yetmiş beşini süspanse etmemize rağmen vatandaşlarımıza yansımaları negatif anlamda olabiliyor. Ama inanın bunun yüzde yetmiş beşini hükümet finanse etmese şu anda doğal gazı 5 katı ya da 4 katı daha yüksekten tüketmiş olacaktık. Biz dünyada bir dalgalanmanın içerisinden geçerken bunun Türkiye’ye yansımalarını en aza indirmek istiyoruz. Bu noktada alacağımız gayretler, ortaya koyacağımız çabaların inşallah yaz aylarında da meyvesini görmüş olacağız" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Nisan 2022
İmsak 04:57
Güneş 06:26
Öğle 13:11
İkindi 16:50
Akşam 19:45
Yatsı 21:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Konyaspor 32 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 32 52
5. Başakşehir 31 50
6. Beşiktaş 32 50
7. Adana Demirspor 31 49
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 31 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Keçiörengücü 29 38
11. Gençlerbirliği 29 38
12. Boluspor 29 35
13. Tuzlaspor 28 35
14. Menemen Belediyespor 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Southampton 31 36
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 29 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
20°
açık