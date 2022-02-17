Tüfenkci: "Hemzemin geçitlerin yerine 138 milyon TL bedelle üst geçit"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kentte bulunan 5 adet mevcut demiryolu hemzemin geçidinin yerine üst geçit yapıldığını ve böylelikle daha güvenli hale geldiğini ifade ederek, 2022 yılında da 3 adet alt-üst geçit yapılması planlandığını ve bu konuda ihale çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

Tüfenkci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hemzemin geçitler maalesef pek güvenilir değil ve böyle yerlerde zaman zaman kazalar da yaşanabiliyor. Bu kazaların önüne geçmek için ilimizde TCDD Genel Müdürlüğü tarafından önemli bir çalışma yapıldı. Bu noktada Malatya-Çetinkaya demiryolu hattı üzerinde bulunan Töpsöğüt Mahallesi ile Yeşiltepe Mahallesi arasındaki hemzemin geçit gerçekten tehlike arz ediyordu. Bu bölgedeki hemzemin geçit kaldırılarak yerine bir üst geçit yapıldı. Araç geçişleri artık bu üst geçitten sağlanıyor. Bunun yanında yine aynı hat üzerinde başka bir hemzemin geçit daha kaldırıldı ve oraya da bir üst geçit yapıldı. Ayrıca Malatya-Diyarbakır hattı üzerinde bulunan ve Babuktu-Kiltepe ve sanayi geçişlerini sağlayan hemzemin geçit de tehlike arz ediyordu, bunun yerine de bir üst geçit yapıldı ve geçişler daha güvenilir hale geldi. Malatya-Diyarbakır hattı Kuzey Çevre Yolu üzerindeki hemzemin geçit ile Malatya-Çetinkaya hattı Güzelyurt-Hekimhan arasındaki hemzemin geçit ile birlikte toplam 5 adet hemzemin geçit yaklaşık 89 milyon TL maliyetle kaldırıldı ve yerine üst geçit yapıldı. Böylelikle geçişler daha güvenli hale geldi. Ben Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Tüfenkci, 2022 yılında da 3 adet alt/üst geçit yapılması planlandığını ve bu konuda ihale çalışmalarına başlanıldığını kaydederek “Malatya-Çetinkaya demiryolu hattı üzerinde Kuzey Kuşak Yolunun devamı olan Samanköy’deki hemzemin geçidin yerine üst geçit yapılacak. Buranın ihalesi yapıldı. Bu yıl içerisinde inşaatına başlanarak tamamlanması hedefleniyor. Yine Malatya-Diyarbakır hattı üzerinde yer alan Hatunsuyu ve Hasırcı bölgelerindeki 2 adet hemzemin geçitler de kaldırılarak yerlerine çok plakalı koruge menfez yapılacak. Toplam proje bedeli 138 milyon TL. Malatya’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.