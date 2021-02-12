Tüfenkci Gençlik Kongresinde konuştu:

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakının Türkiye’nin yarınlarının teminatı olduğunu ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen AK parti Malatya İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan’ın canlı bağlantı ile katıldığı kongrede konuşan Tüfenkci, Ak Parti iktidarlarının Türkiye’yi her alanda 4 katı büyüttüklerini aktardı. Cumhur ittifakının önemine de vurgu yapan Tüfenkci, "Biz bu ülkede terörle mücadele ettik, bu ülkeye göz dikenlere, bu ülkeyi dışa satmaya ve bölmeye çalışanlara ders verdik. 15 Temmuz’da da ders verdik ve millet Cumhur İttifakını kurdu. Gizli masalarda değil milletin gözü önünde kurulan bu ittifak Türkiye’nin yarınlarının teminatı, 2023’lerin, 2053’lerin, 2071’lerin teminatı. Çünkü biz biliyoruz ki bu millet bizim arkamızda olduğu müddetçe yeni Fatihler, yeni hizmetkarlar, yeni Muratlar çıkacak. Allah’ın izniyle Malatya’dan da yeni Battalgaziler çıkacak" diye konuştu.