Tüfenkci: “Bütün oyunlar Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik"

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin zor dönemlerden geçtiğini belirterek, “Bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan da sellerle ve orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu nedenle önemli. Bütün oyunlar bu seçime yönelik" dedi.

Orman muhafızlarının sahada yedi yirmi dört mücadele ettiğini ifade eden Tüfenkci, “Bir yandan yangınları söndürürken çıkan yangınlara sevinenleri görüyoruz. Bunları da görmek bizleri üzüyor. Özellikle bu yangında hayatlarını kaybeden personellerimize, vatandaşlarımıza şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Bir yandan bu sorunlarla mücadele ederken bir yandan da Türkiye’yi büyütmeye çalıştıklarını dile getiren Tüfenkci, “Baktığımız zaman Türkiye’nin ilk defa ihracatının 100 milyar doların üzerine çıktığını görüyoruz. Türkiye’ye moral veren ve Türkiye’ye geleceği emin adımlarla bakmasını sağlayan önemli gelişmelerden birisi Türkiye’nin salgın sürecinden sonra büyüyen 4- 5 ülke arasında olması. Hemen yanı başımızdaki organize sanayi bölgesinin altıncı bölge teşvikleri kapsamına alınmasından sonra hızlı bir şekilde Malatya’ya yatırımların geldiğini de görüyoruz. Şahnahan’daki arıtma tesisini hayata geçiriyoruz. Burada sadece arıtma tesisi ile yetinmeyeceğiz, bu arıtma tesisinden çıkan sularında kapalı kanallarla gitmesi önemli. Özellikle tarımsal anlamda hem de burada yaşayan halkın rahatlatması anlamında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şahnahan tarım bölgesi, dolayısıyla kayısının yoğun olarak görüldüğü bir bölge. Özellikle lisanslı deponun yapılması önemliydi. TMO’nun alım yapması bu bazda para etmesi üreticilerimizi de memnun etti. İnşallah önümüzdeki dönem Türkiye’yi hep beraber refaha kavuşturacağız. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu nedenle önemli. Bütün oyunlar bu seçime yönelik. İnşallah sizlerin de desteği ile hizmetlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.