TÜBİTAK Başkanı Mandal’dan "Balaban" paylaşımı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, teknofeste 2 projesi ile katılan lise öğrencisi Feridun Balan ile bir araya gelerek, çektildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye’ye, Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışmasında 16 yıl sonra ilk kez birincilik ödülünü kazandıran Malatyalı öğrenci Feridun Balaban, 2 projesiyle katıldığı Teknofest ‘te TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile bir araya geldi. Avrupa Birliği (AB) Genç Bilim İnsanları Yarışması’nda Türkiye’ye birincilik ödülünü kazandıran TED Malatya Koleji ve Malatya Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Feridun Balaban, danışman öğretmeni Savaş Zafer Güler ve proje arkadaşı ile birlikte 2 proje ile İstanbul Atatürk hava alanında açılan Teknofest’e projesini sergiledi. Balaban ile fotoğraf çekilen TÜBİTAK Başkanı Pro. Dr. Hasan Mandal fotoğrafı "TEKNOFEST’te TÜBİTAK Rüzgârı esiyor 32. Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması birincisi, başarılı genç bilim insanımız Feridun Balaban ile TEKNOFEST’te bir aradayız! Bu başarılar ayaklarımızı yerden kesiyor!” ifadeleri ile birlikte sosyal medyasından paylaştı.

Dünya birincisi olmuştu

Malatya’da yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Feridun Balaban’ın ‘Bor ve azot katkılı, elmas gibi karbon malzemesinin çok katmanlı güneş panellerinde üst katman olarak kullanımının panellerin verimlilikleri ve spektral etkinliklerinin incelenmesi’ projesi geçen Mayıs ayında Amerika’da düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuar’ında dünya birinciliği elde etmişti.