Malatya Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu tarafında bilimsel ve teknolojik çalışmaların yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu, TÜBİTAK desteği ile bu yıl birincisini düzenlediği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nı açtı. Düzenlenen bilim fuarında 96 öğrenci ve 9 danışman öğretmen tarafından 24 proje sergilendi. Fuar için düzenlenen açılış törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Şehit Feyzullah Taşkınsoy Okul Müdürü Aziz Elbir, bilim fuarların önemine değinerek, "Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile meydana getiriciliğin birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu meydana getiriciliğın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Sevgili öğrenciler, biliniz ki yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Eminim ki proje çalışmalarınızın her biri ileride başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağıdır” diye konuştu.

Okul içinde açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışının ardından 24 proje katılımcılar tarafından tek tek incelendi.