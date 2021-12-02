TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Malatya 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Fuarda 20 proje sergilendi.

Fuar açılış törenine, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Anadolu Okul Müdürü Ekrem Demir öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fuarın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ekrem Demir, öğrencilerin girişimcilik ruhunu arttırmak adına projeleri önemsediklerini belirterek, sergide yaklaşık 20 projelerinin bulunduğunu söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ise yaptığı açıklamada pandemiden dolayı ertelenen projelerin tamamlandığını hatırlatarak, Malatya’nın TÜBİTAK ve TEKNOFEST başarılarını hatırlattı.

Okul içinde gerçekleştirilen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışının ardından 20 proje katılımcılar tarafından tek tek incelendi.