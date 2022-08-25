TSYD Malatya Şubesi için onay

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)kongresinde Malatya Şubesi kurulması için genel kurul oybirliğiyle karar aldı.

İstanbul’da yapılan TSYD tüzük tadilat kongresinde gerekli tüzük değişiklikleri kabul edildi. Genel kurulda 45 kongre üyesinin imzaladığı önerge ile TSYD Malatya Temsilciliğinin tüzükte öngörülen üye sayısına ulaştığı belirterek, Malatya Temsilciliğinin Şube olması için karar alınması istendi. Genel kurul tüm üyelerin oybirliğiyle TSYD Malatya Şubesi kurulması için onay verdi.

TSYD Malatya Temsilciliğinin kurulması kararının alınmasından sonra genel kurulda konuşan TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner, “TSYD Genel kurulunun almış olduğu oybirliği kararı beni heyecanlandırdı. Malatya Şubesini kurarak sizlerin verdiği güvene layık olmak için arkadaşlarımızla çalışacağız. TSYD kapılarını Anadolu’ya ve Malatya’ya açan TSYD yönetici ve üyelerine teşekkür ediyoruz. Malatya olarak bu kararınızla daha güçlü bir TSYD Şubesi olmak için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Güner, TSYD Şubesi için önce üyelerin bir toplantı yaparak geçici bir yönetim seçeceğini ardından da olağan kongre kararı alacağını bildirdi.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir de Malatya Temsilciliğinin Şube olmayı hak ettiğini vurgulayarak, Anadolu’da yeni şubeler açılması için çalışmaların süreceğini belirtti.