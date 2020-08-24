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Traktörün altında kalan sürücü yaralandı
TRAKTÖRÜN DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ ALTINDA KALDI
MALATYA 24.08.2020, 15:03
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Malatya’nın Darende ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Darende ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde meydana geldi. Hacı Osman Tokgöz (60) yönetimindeki Ferguson marka traktör yoldan çıkarak bir evin bahçesine devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Hacı Osman Tokgöz, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralanan sürücünün durumunun kritik olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
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