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Trafik polisleri hayvanlar için doğaya yem bıraktı
Yoğun kış şartlarının yaşandığı Malatya’nın Darende İlçesinde, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar unutulmayarak dağ hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
MALATYA 18.01.2021, 18:14
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Yoğun kış şartlarının yaşandığı Malatya’nın Darende İlçesinde, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar unutulmayarak dağ hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Darende Bölge Trafik İstasyon Amirliği’nde görev yapan polis ekipleri, dağlarda yem bulmakta zorlanan hayvanlar için ekmek ve yem bıraktı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, hayvanlara yem bırakılmasıyla ilgili yapılan paylaşımda, “Doğaya verdiğimiz değerdir yaşamı anlamlı kılan. Sorumluluk bölgemizde ki tüm canlar bize emanet” ifadelerine yer verildi.Emniyetin paylaşımda, vatandaşların evlerindeki yiyecek fazlalıklarını sokak hayvanlarının rahatça ulaşabileceği noktalara bırakılması konusunda duyarlı olunması istendi.
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