Trafik kazalarının asgariye indirilmesi için çaba

Malatya’da 206 sürücü ve 463 yolcuya yönelik trafik kuralları, emniyet kemeri ve öncelik hayatın öncelik yayanın konularında görsel olarak bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik kazalarının asgariye indirilmesi için projeler gerçekleştiriliyor. Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi kapsamında 2 No’lu uygulama noktasında bulunan Yaşam Tünelinde 206 sürücü ve 463 yolcuya yönelik trafik kuralları, emniyet kemeri ve öncelik hayatın öncelik yayanın konularında görsel olarak bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Sözü edilen projenin amacının trafik kazalarının asgariye indirilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğu vurgulandı.