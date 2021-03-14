Torbacı operasyonunda 17 şahıs tutuklandı

Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şahıstan 17’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye çıkarılan 20 şahıstan 17’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 3 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan sokak uyuşturucu satıcısı şahıslarla birlikte, 450 adet yeşil reçeteye tabi hap 136 gram metamfetamin, 280 gram sentetik kannabinoid, 28 gram esrar, 2 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.