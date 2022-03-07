Tombala oynayan 21 şahsa ceza

Malatya polisi, bir işyerinde tombala oynayan 21 şahsa idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bir işyerinde tombala oynayan 21 şahsa idari para cezası uyguladı. Masada bulunan 300 TL para ile tombala malzemeleri muhafaza altına alındı.

İşletmeci hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.