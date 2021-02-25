TMO mağazalarında Kayısı satışı başladı

Malatya’da binlerce kayısı üreticisinin beklediği müjdeli haberi duyuran AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Toprak Mahsülleri Ofisi’nin 150 mağazasında kayısı satışına başladığını söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Türkiye’deki 150 mağazasında kuru kayısının iç piyasaya satışına başlamasını değerlendiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Malatya’mıza hayırlı olsun. Toprak Mahsulleri Ofisimiz geçen yıl kuru kayısıda da alım müdahaleleri ile hem piyasayı regüle etmek, hem de üreticinin ürününü daha istikrarlı fiyatlara piyasaya sunacağı bir dönem başlamıştı. İşte o sürecin en önemli noktası olan kayısının iç piyasaya satışına başlandı” dedi.

Dünya kayısı başkenti Malatya’da üreticilerinin beklediği gelişmeyle ilgili açıklamada bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tüfenkci, TMO’nun kendi mağazalarında satışa başlamasıyla birlikte iç tüketimin yüzde 20-25 dolaylarında artış göstermesini beklediklerini kaydederek, "Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan, geçen yıl müjdesini vererek, TMO’nun kayısı alımı yapacağını paylaşmıştı. İşte bu sürecin en önemli ayaklarından birisi olan kayısının TMO mağazalarından satışı başlamış bulunmaktadır. TMO’nun kayısı alım ve satımı hem piyasayı regüle etmek, hem de üreticinin ürününü daha istikrarlı fiyatlara piyasaya sunması anlamına geliyor. Bu gelişme yaklaşan bahar ayı öncesinde çiftçimize adeta ikinci bir bahar yaşatacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi’mizin kuru üzümde, kuru incir ve fındıktan sonra kuru kayısıyı Avrupa Coğrafi İşaret Belgeli ambalajlarla iç piyasaya sürmesi kayısı için milat niteliğinde bir gelişmedir. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu dönem ürün de bol olur ve üreticimiz emeğinin karşılığını alır” diye konuştu.