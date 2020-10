Tıp Fakültesi’nde ilk dersi Rektör Karabulut verdi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 82 öğrenci ve 44 akademisyen kadrosu ile eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerine başlarken, ilk derse Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut katıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin sistemi üzerinden Tıp Fakültesi öğrencileri ile ilk ders gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi’nin ilk öğrencilerine ilk dersi veren Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ile kurulan, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’ın destekleri ve Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın katkılarıyla 4 aylık sürede Tıp Fakültemiz ülkemize, bölgemize ve Malatyalılara hizmet verir duruma gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Tıp Fakültesini kazanan öğrencilerimi tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Çok çalışarak bugün buradasınız. Covid-19 virüsü nedeniyle bu dönem eğitimlerimizi uzaktan eğitimle vermeye çalışacağız. Tıp Fakültemizde alt yapımız ve hocalarımız hazır. Araştıran, araştırdığını uygulamaya döken, ülkesinin değerlerine sahip olan, değerleri koruyan, vatan ve bayrak sevgisini yaşayan gençler olun. Atatürk ilke ve inkılaplarını unutmayın ve uyun.” dedi.

Öğrencilere ilk ödev covid 19 oldu

Küresel salgın nedeniyle doktor olmanın ve doktor varlığının çok önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Uygulamalar konusunda sıkıntınız olmasın, tüm öğrencilerimiz uygulamalara katılacak. Şartlara göre uygulama ve laboratuvar çalışmaları mutlaka yapılacak. Covid-19 sürecinde sağlınız çok önemli. Şu anda 44 öğretim üyemiz var, her geçen gün bu sayımız artıyor. Güçlü bir kadro ile eğitime başlıyoruz. En önemli eğitim sizlerin kalbine ve ruhuna dokunabilen eğitimdir, o doktor olma aşkını size işleyebilmektir. Covid-19 nedeniyle tüm dünya uzaktan eğitimle sistemini yürütüyor. Covid-19 nedeniyle önlemleri almak zorundayız, virüs çok tehlikeli ve nerede nasıl bulaşacağını bilmiyoruz. Virüsün her an her dakika, belki elle, belki göz temasıyla bulaşabilme tehlikesi nedeniyle tüm gençlerin daha dikkatli olmasını istiyoruz. Üniversitemizin sloganı Emek, Bilim ve Özveri, aynı zamanda bunu kaliteye dönüştürüyoruz. Emek çekilmeden, özveri gösterilmeden bilimi icra etmeniz mümkün değil. Bilimsel araştırmalara çok önem verin ve araştırın. Bugünden itibaren Covid-19 konusunu sizlere ödev olarak veriyorum, bununla ilgili araştırma yapınız. İkinci buluşmamızda bunu sizlere soracağım.” diye konuştu.

“ Bir gözüm sürekli üzerinizde olacak”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Tercih döneminde Tıp Fakültemizi ilk sıraya yazan ve kazanan öğrencilerimize burs vereceğimizi açıklamıştım. Tıp Fakültemizi ilk sıraya yazan ve kazanan öğrenci sayımız 7’dir. Burs almaya 7 öğrencimiz hak kazandı. İhtiyacı olan, destek isteyen öğrencilerimiz bize ulaşmaları durumunda elimizdeki tüm imkânlarımızı sizler için seferber edeceğiz. Bize her zaman dilek ve isteklerinizi yazabilirsiniz. 42’si erkek, 40’ı ise bayan olmak üzere 82 tıp öğrencimiz 26 ayrı ilden geliyor. Tıp Fakültesini kazanan Malatyalı öğrenci sayımız ise 20’dır. Tıp Fakültemize en yüksek puanla yerleşen öğrencimizin puanı 503.227, en düşük puanla yerleşen öğrencimizin puanı ise 485.692’dir. Geleceğiniz parlak ve heyecan verici, ama kolay olmayacak. Eğitimlerinize özen gösterin, derslerinizi sürekli takip edin. İngilizce makaleleri takip edin ve İngilizcenizi geliştirin. Sürekli sizi takip edeceğim ve bir gözüm sürekli üzerinizde olacak. Her zaman takibinizde olacağım. Her birinizin ayrı ayrı bilgilerinizi alacağım. Siz derslerinize çalışın, iyi hekim olmayı hedefleyin, biz sizlerin eksikliklerinizi giderip, her türlü desteği sağlayacağız“ ifadelerini kaydetti.