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Ticaret Borsası’ndan aşure ikramı

Malatya Ticaret Borsası tarafından, Muharrem Ayı nedeniyle 2 bin kişiye aşure ikramı gerçekleştirildi. Aşure’ye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

MALATYA 31.08.2021, 13:14
Ticaret Borsası’ndan aşure ikramı

Malatya Ticaret Borsası tarafından, Muharrem Ayı nedeniyle 2 bin kişiye aşure ikramı gerçekleştirildi. Aşure’ye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şire pazarında gerçekleştirilen aşure ikramı programında konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Muharrem Ayı’nın insanlık ve İslam tarihinin en zor aylarında biri olduğunu ifade ederek,” Muharrem ayında hem acıyı hem de bir arada ve birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Aşure etkinliklerinde bir araya gelip birlik ve beraberliğimizi perçinleştiriyoruz. Bizde bugün şire pazarında esnafımız ve bizlere yardımcı olan işçi arkadaşlarımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Ticaret Borsası olarak bugün protokol kuralların uzak olarak bir program gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 bin vatandaşımız aşure ikramı yapacağız. İnşallah Kerbela gibi bir acıyı bir daha yaşamayız” diye konuştu.

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