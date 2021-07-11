Tıbbiyelilerde mezuniyet coşkusu

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı 28’inci dönem sonunda mezuniyet töreni düzenlendi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bu yıl 253 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet törene, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Malatya Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erol Karaaslan, akademik personel ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay törende yaptığı açılış konuşmasında, mezun olan öğrencileri tebrik ederek “Tıp Fakültesini kazanmak zor, kazandıktan sonra okumak zor, okuduktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı (TUS) kazanmak zor, TUS’tan sonra asistan olmak zor, asistanlığı bitirdikten sonra ömür boyu hekim olarak çalışmak daha da zor. Ancak ben sizin bu mesleği en güzel şekilde icra edeceğinize inanıyorum” dedi.

Mezun olan öğrencilerin hekim olarak insanlığa en güzel hizmeti vermek için gerekli olan eğitimi tamamladıklarını kaydeden Rektör Kızılay, ayrıca eğitim veren hocalara da emeklerinden dolayı teşekkür etti.

“Bölgemizin en seçkin eğitim ve sağlık kuruluşudur”

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bu yıl 253 öğrencisini mezun ettiğini belirten Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, “Fakültemiz 34 yıllık geçmişi ile belli alanlarda uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış altyapısı ve üst düzey eğitimi ile bölgemizin ve ülkemizin en seçkin eğitim ve sağlık kuruluşlarından biridir” ifadelerini kullandı.

Dekan Durmuş ayrıca “Mesleğinizi bir ibadet ciddiyetiyle yapın, hastaları ailenizden biriymiş gibi kabul edin, hastalarınızla aranıza mesleğinizden başka bir şey koymayın, ön yargısız ve tüm insanlara karşı eşit mesafede durun” diyerek mezun öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Türkçe programı birincisi Merve Ünal yaptığı konuşmada, küçük yaştan beri hayalini kurduğu hekimlik mesleği eğitiminde emeği geçen hocalarına ve ailesine teşekkür etti. Ünal, “Bizler, mesleğin muhatabının insan olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinç ile dil, din, ırk, mevki ayrımı yapmadan insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarıma meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Hepimizin yolu bilim ve vicdan ışığında aydınlansın” ifadelerine yer verdi.

İngilizce programı birincisi Tuğçe Irmak ise uzun ve yorucu bir maraton olan tıp eğitimini tamamlamanın sevinci ve gururu içerisinde olduğuna değinerek, meslekî açıdan yeterli donanıma sahip hekimler olarak mezun olduklarını dile getirdi. Eğitim süreci boyunca emeği geçen hocalarına teşekkür eden Irmak, mezun olan arkadaşlarına meslek hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin (ATUDER) Yılın İntern Doktoru seçilen Hülya Asena Balıkçı ve Nesibe Sena Yücel’e ödülleri Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Gürbüz tarafından verildi.

Dönem birincileri Merve Ünal ve Tuğçe Irmak’ın diplomaları Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bölüm ikincisi Ozan Güven’e diploması Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, bölüm üçüncüleri Dilfiruz Büşra Gürsoy ve Sümeyye Korkusuz’a diplomaları Dekan Prof. Dr. Mahmut Durmuş, bölüm dördüncüleri Esma Fırat ve Çiğdem Karagöz’e diplomaları Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur, bölüm beşincileri Aybüke Ahsen Helvacı ve Ceren Yıldırım’a diplomaları Malatya Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erol Karaaslan tarafından verildi.

Törende mezun öğrenciler Hekimlik Andı’nı okuyarak yemin etti. Kep atma etkinliğinin ardından tören, dönem birincileri Merve Ünal ve Tuğçe Irmak’ın mezuniyet kütüğüne künyelerini çakmalarıyla sona erdi.