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Tıbbiyelilerde beyaz önlük heyecanı
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine beyaz önlükleri Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde takdim edildi.
MALATYA 18.09.2021, 10:59
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine beyaz önlükleri Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde takdim edildi.
Pandemi tedbirleri kapsamında sadece öğrencilerin katıldığı törende beyaz önlüklerini giyen Tıp Fakültesi öğrencileri geleceğin hekim adayı olma yolunda ilk adımlarını atmış oldu.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 13 Eylül’de başladı.