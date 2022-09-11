TFF 3.Lig 3. Grup
TFF 3.Lig 3. Grupta ligin ikinci hafta maçında Arguvanspor kendi sahasında, 1984 Muşspor’a 1-0 mağlup oldu. Arguvanspor geçen sezonun şampiyonluk kupasını bugünkü maç öncesi aldı. Ancak, Arguvanspor’a kupa uğursuz geldi.
TFF 3.Lig 3. Grupta ligin ikinci hafta maçında Arguvanspor kendi sahasında, 1984 Muşspor’a 1-0 mağlup oldu. Arguvanspor geçen sezonun şampiyonluk kupasını bugünkü maç öncesi aldı. Ancak, Arguvanspor’a kupa uğursuz geldi.
Malatya Yeşiltepe Stadı’nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen Arguvanspor - 1984 Muşspor karşılaşmasının 60.dakikasında konuk takım Raif’in golüyle maçın skorunu belirledi. Karşılaşmanın 44.dakikasında ev sahibi Arguvanspor’dan Fatih Gürden kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Diğer yandan, bu sezon 3.Lig’e ’’merhaba’’ diyen Malatya Arguvanspor, bugün 1984 Muşspor karşılaşması öncesinde geçen sezonun şampiyonluk kupasını TFF Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi ve TFF Malatya Bölge Müdiresi Işılay Kebapcıoğlu Çalışkan’dan aldı.
Arguvansapor ligin ilk maçında deplasmanda Akhisarspor ile 0-0 berabere kalmıştı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Giresunspor
|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
|8. Eyüpspor
|4
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|10. Rizespor
|3
|5
|11. Samsunspor
|4
|5
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|5
|13
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
|4
|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|6
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0