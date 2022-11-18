Malatya’nın Darende ilçesinden bir grup öğrenci, Elazığ’a eğitim ve kültür gezisi düzenledi. Lise son sınıf öğrencileri, tercih için üniversiteyi incelediler.

İlçe Kaymakamlığı tarafından liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik Elazığ eğitim ve kültür gezisi çerçevesinde öğrenciler önce Fırat Üniversitesini ziyaret ederek, bölümler hakkında bilgi aldı. Üniversiteye hazırlanan gençler, Fırat Üniversitesi’nde bölümler hakkında bilgiler aldıktan sonra tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Elazığ’ın tarihi ve turistik yerlerinden olan, Harput, Arap Baba Türbesi, Harput Musiki Müzesi, Şefik Gül Kültür Evi, Eğik Minare, Balak Gazi büstü, Cam Terası gibi mekanlar ziyaret eden öğrenciler bilgiler aldı.