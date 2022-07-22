Tenis turnuvasında birinciler belli oldu

Malatya’nın Darende ilçesinde tenis turnuvası düzenlendi. Sporcular, raketlerle topa birincilik için vurdu.

Darende Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonunda düzenlenen tenis turnuvasına 20 sporcu katıldı. Tenis turnuvası sonunda kadınlarda Fadime Doğan, erkeklerde ise Onur Karagülle birinci oldu.

Dereceye girenlere madalya ve kupa verildi.