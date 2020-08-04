banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları neler?
Personel alımları başladı! Personel alımı başvuru şartları neler?
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem
Güvenli Turizm Sertifikası alan otellerin tam listesi
Güvenli Turizm Sertifikası alan otellerin tam listesi
Gençlerbirliği yeni hocasını açıkladı
Gençlerbirliği yeni hocasını açıkladı

Temmuz’da Malatya’nın ihracat rakamı arttı

SADIKOĞLU, İHRACAT RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ

MALATYA 04.08.2020, 16:43
5
Temmuz’da Malatya’nın ihracat rakamı arttı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’nın 2020 Temmuz ayı ihracatının Haziran ayına göre yüzde 9,34 artışla 18 milyon 810 bin dolar olduğunu bildirdi.

Başkan Sadıkoğlu, “Covid-19 salgını tüm dünyayı sarmışken, küresel ticaretin durduğu bir ortamda ihracat yapmak için çalışan, gecesini gündüzüne katan Malatyalı iş insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye’de Temmuz ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Malatya’da ise Temmuz ayı ihracatı Haziran ayına göre yüzde 9,34 artışla 18 milyon 810 bin dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihraç edilen ürün; kuru kayısı

Temmuz ayında en fazla ihracat 5 milyon 128 bin dolar ile kuru kayısıda gerçekleşti. Ancak, kuru kayısı ihracatında 2019 yılının Temmuz ayına göre yüzde 15’lik bir düşüş gerçekleştiği görüldü.

Öte yandan, geçtiğimiz Temmuz ayında en fazla ihracat rakamında kuru kayısıyı; yaş kayısı, su ürünleri hayvansal mamuller ve tekstil ürünleri takip etti.

İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Covid-19 salgını tüm dünyayı sarmışken, küresel ticaretin durduğu bir ortamda ihracat yapmak için çalışan, gecesini gündüzüne katan, emek harcayan Malatyalı iş insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2020 yılı sonuna kadar ihracatımızı daha üst seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne ihracat yaparak ülkemize döviz girdisi sağlayacak nitelikli yatırımları önemsedik ve onlara yer tahsisleri yaptık. Şu ana kadar yapmış olduğumuz 26 adet yer tahsisi sonrası üretime geçen firmalarımızın birçoğu ihracat yapan firmalar. Pandemi süreci nedeniyle durağanlık yaşamış olsak da önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek firmalarımızla birlikte ilimizin ihracat rakamları daha da artacaktır. Dünya ekonomileri arasında söz sahibi olmak istiyorsak üretim yapmamız ve ürettiğimiz ürünü ihraç etmemiz gerekiyor. Bu anlamda MTSO olarak, OSB’lerimizde ihracat yapan firmalarımızın önünü açarak işlerini büyütmesi için imkanlar sağlıyoruz. Yeni açılan fabrikaların da ürettiği ürünleri ihraç etmesi için gerekli tüm desteği sunuyoruz. Kurmuş olduğumuz ‘Dış Ticaret Destek Ofisi’ en önemli hamlelerin başında geliyor. MTSO olarak yurt dışı fuarlara katılım sağlıyoruz. Yurt dışından alıcı firmaları Malatya’ya davet edip üretim yapan fabrikaları gezdiriyoruz. Malatyalı firmalarımızın kendini temsil edebilecekleri yurt dışı fuarlarını gezmelerini ve direkt katılımcı olmalarını sağlıyoruz. Tüm bunları yaparken amacımız Malatya’mızın ihracat rakamlarını arttırmak, ilimize daha fazla döviz girdisi olmasını sağlamak ve Malatya sanayisinin bölgesinde vizyonu olan bir OSB olmasını amaçlamaktır” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Ağustos 2020
İmsak 04:13
Güneş 05:56
Öğle 13:15
İkindi 17:08
Akşam 20:24
Yatsı 22:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25