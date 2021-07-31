TEMA kampanyasına 50 bin fidan desteği

Türkiye’nin birçok bölgesinde oluşan orman yangınlarının ardından başlatılan fidan kampanyasına Malatya Girişim Gurubu da 50 bin adet fidan desteğinde bulundu.

Tema Vakfı tarafından başlatılan fidan kampanyasına 50 bin adet fidan desteğinde bulunan Malatya Girişim Gurubun’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Orman yangınları sebebiyle zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılmasının geleceğimiz ve doğal hayatın korunması için vazgeçilmez olduğuna yürekten inanıyoruz" denildi.

Gelecek nesillerden ödünç alınan doğayı koruma ve ülkenin yanan akciğerlerini yeniden hayata döndürmenin herkesin görevi olduğunun ifade edildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Hep birlikte geleceğe yine umutla bakabilmek ve kaybettiğimiz ormanlarımızı yeniden yeşertebilmek için Tema Vakfı tarafından başlatılan kampanyayı destekliyor biz de #yaşamıyenidenyeşerteceğiz diyor ve 50 bin fidan bağışlıyoruz. Güçlerini birleştirerek daha büyük işler yapabilmek için Malatya Sevdalısı bir grup işadamının bir araya gelerek oluşturduğu Malatya Girişim Grubu’nun yatırımcısı olduğu; ESAS Gayrımenkul tarafından yönetilen MalatyaPark AVM, MalatyaPark Ofis, MalatyaPark Life ve Mövenpick Hotel Malatya olarak şehrimizin geleceği, kültürel ve sosyal gelişimi için gösterdiğimiz çaba yanında ülkemizin güçlü geleceği için de üzerimize düşen bütün sorumluluğun farkındayız ve bu sorumluluğun gereklerini eksiksiz yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Yangınlarda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Doğal yaşam alanları olan ormanlarda zarar gören ve hayatını kaybeden bütün canlılar için de büyük üzüntü içerisindeyiz. Yangınlarla cansiperane mücadele eden kahramanlarımızla da gurur duyuyoruz."