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“Teknolojik Tayfa” Malatya’da çocuklarla buluştu
Rafadan Tayfa karakterlerinin yeni gösterisi olan ‘Teknolojik Tayfa’ çıktığı Türkiye turu çerçevesinde son olarak Malatya’da çocuklarla buluştu.
MALATYA 12.09.2022, 10:45
Rafadan Tayfa karakterlerinin yeni gösterisi olan ‘Teknolojik Tayfa’ çıktığı Türkiye turu çerçevesinde son olarak Malatya’da çocuklarla buluştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi faaliyetleri çerçevesinde, "Rafadan Tayfa, Teknolojik Tayfa" Türkiye turnesi Malatyalılarla buluştu.
Pazar akşamı iki seans olarak Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi önünde gerçekleşen etkinlikte, Rafadan Tayfa karakterlerinin maskotlarıyla hazırlanan müzikli teatral şov ve Teknolojik Tayfa etkinliği, dikkat çekti.
AVM’deki etkinliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterirken ücretsiz tiyatro gösterisinde ‘Teknolojik Tayfa’ya çocuklarda şarkılar ve oyunlarla eşlik etti.
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|5
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|2
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|5
|1
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|O
|P
|1. Arsenal
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|15
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|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
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|7
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|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
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|5
|10
|7. Osasuna
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|9
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|7
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|5
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|4
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|5
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|4
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|5
|4
|18. Getafe
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|4
|19. Elche
|5
|1
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|5
|0
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