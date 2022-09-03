TEKNOFEST’te Malatyalı öğrencilerin başarısı

Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi öğrencileri Asaf Güngördü, Mehmet Söylemez ve Rıza Güzel, projeleri ile TEKNOFEST’te Türkiye birincisi oldular.

TEKNOFEST 2022 Samsun Finalleri Turizm Teknolojileri alanında Murat Canpolat ve Mehmet Söylemez danışmanlığında Malatya’yı temsil eden Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi öğrencileri Asaf Güngördü, Mehmet Söylemez ve Rıza Güzel projeleri ile Türkiye birincisi olarak başarı gösterdiler. İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir yaptığı açıklamada, danışman öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek,” Elde ettiğiniz bu başarı ile ülkemizi ve ilimizi gururlandırdınız. Öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ederim, başarılarınız daim olsun. Geleceğimiz sizin elinizde ve bundan dolayı umutluyuz, gururluyuz" dedi.