TEKNOFEST ‘te yangın söndürme bombasına ilgi

Malatya İnönü Üniversitesi 5 proje ile katıldığı TEKNOFEST’te en fazla Yangın Söndürme Bombası ilgi görüyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl Samsun Çarşamba Havalimanı’nda 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenleniyor.

Bilim, teknoloji, havacılık, sergi, zirve, atölye, sahne gösterileri, ödül törenleri ve konser gibi etkinliklerin düzenlendiği TEKNOFEST’e bu yıl Malatya İnönü Üniversitesi önemli projelerle katıldı. NASA tarafından düzenlenen yarışmada finale kalan, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Arş. Gör. Murat Toptaş’ın yürüttüğü “Configurable Test Section Design for Transonic Wind Tunnel” adlı proje de festivalde sergilendi. TEKNOFEST’te İnönü Üniversitesi ‘nin Yangın Söndürme Bombası projesi en fazla ilgi görüyor.

Teknoloji Festivali’nde İnönü Üniversitesi ayrıca, “Dikkat ve Refleks Gelişim Cihazları”, “Kaplama Cihazı” ve “Daldırma Cihazı” gibi diğer önemli projeleri ile de yer aldı.