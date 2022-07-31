Taştaş ve Bakır ailesinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Arguvan Muhabiri Ramazan Taştaş’ın oğlu Mustafa Taştaş ile Büşra (Bakır) Taştaş evlendi.

Öğretmen evinde yapılan bir törenle dünya evine giren Şırnak’ta adliyede katiplik yapan Mustafa Taştaş ile Siirt 112 Çarı Merkezinde çalışan Büşra Taştaş’ın mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı.

Ramazan Taştaş, düğün programında kısa bir konuşma yaparak, “Bugün bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, buralara kadar gelen tüm misafirlerimize her iki aile adına teşekkür ediyorum” dedi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak da, çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan beyin selamlarını getirdim. Başkanımız Selahattin Gürkan bey, yoğun programlarından dolayı bu düğün törenine katılamamıştır. Bu gün burada birlikte hayatlarını birleştiren her iki gencimize ömür boyu Allah-u Teala dan mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.