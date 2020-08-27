Taşkınlardan kaynaklı zararları engelleme toplantısı

Fırat alt havzası taşkın yönetim planı toplantısı, Malatya’da bir otelde düzenlendi. Toplantıda, su taşkınlarıyla ilgili yapılanlar ve yapılacaklar ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen Fırat Alt Havzası Taşkın Yönetim Planı konularında sunum eşliğinde katılımcılar bilgilendirildi. Toplantı sonunda yapılan açıklamada, “Türkiye’de büyük bir sorun haline gelen taşkının, havza bazında bir bütün olarak değerlendirilmesiyle yaşanabilecek taşkınlardan kaynaklı zararları asgari düzeye indirebilmek maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Taşkın Yönetim Planları hazırlanmaya başlandı. Bu kapsamda 2017 yılında başlamış olan "Fırat - Dicle Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi" 2020 yılı itibarıyla tamamlanarak "Fırat Alt Havzası Taşkın Yönetim Planı" hazırlandı. "Fırat Alt Havzası Taşkın Yönetim Planı" kapsamında taşkın riski ön değerlendirmesi yapılarak taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritaları hazırlanarak taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasında yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken tedbirler belirlendi. Bu sayede Fırat Alt Havzasında taşkınların kontrolü hususunda yatırımların yönlendirilebilmesi ve can-mal kaybının asgari düzeye indirilmesi hedeflendi” denildi.