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Taşhan, Karma Resim Sergisi’ne ev sahipliği yaptı
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, 1. Uluslararası Taşhan Karma Resim Sergisi açıldı.
MALATYA 10.09.2022, 14:59
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, 1. Uluslararası Taşhan Karma Resim Sergisi açıldı.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu İç Mekan Tasarımı Bölümünün Organize Ettiği 1. Uluslararası Taşhan Karma Resim Sergisi’nin Taşhan’daki açılışına, Kaymakam Mücahit Zıvlak, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu yetkilileri, diğer ilgili ve yetkililer katıldı.
Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencilerinin yaptığı değişik resimlerden oluşan serginin açılışı ilgi gördü.
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