Taşçı, “Trafik sigortası kaza ve araç teminatları artırılmalı”

Malatya TSO Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Serap Taşçı, trafik kazaları sonrası ödenen araç ve kaza teminatlarının günümüz şartlarına göre düşük olduğunu belirterek artırılmasını talep etti.

Resmi Gazete’nin 21 Ekim 2021 tarihli sayısında yayımlanan ve 2022 yılı itibariyle uygulamaya konulan karar doğrultusunda milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasından ödenen asgari teminat tutarı araç başına 43 bin lira, kaza başına 86 bin lira iken; araç başına maddi teminat tutarı 50 bin liraya, kaza başına da 100 bin liraya çıkarıldı. Belirlenen teminat bedellerinin günümüz ekonomik koşullarında yeterli olmadığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Serap Taşçı, “Malatya TSO Sigortacılık Meslek Komitesi olarak sektörümüzün karşılaştığı her sorunu gündeme taşıyor, çözümü konusunda girişimlerde bulunuyoruz. 2022 yılı itibariyle Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasından ödenen maddi teminat tutarı araç başına 50 bin lira, kaza başına 100 bin lira olarak belirlendi. Bu rakamların günümüz şartlarında yeterli olmadığını düşünüyoruz. Piyasadaki araç fiyatlarının yüksek olması sebebiyle, yaşanan bir kaza sonrası ödenen teminatlar oldukça düşük kalıyor. Teminat rakamlarının yükseltilmesi için talep yazımızı odamız yönetimine sunduk. Odamız da hazırlayacağı bir rapor ile konuyu çatı kuruluşumuz olan TOBB’a ve ilgili bakanlığa iletecek. Ayrıca sigortalıların mağduriyet yaşamamaları adına isteğe bağlı olarak küçük pirimler karşılığında ihtiyari mali mesuliyet poliçelerini satın alarak, düşük kalan tazminatlarını yükseltebileceklerini, bunun içinde yetkili acentelerden talepte bulunabileceklerini belirtmek isterim” şeklinde konuştu.