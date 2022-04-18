Taşbaşı Sulama Göleti’nin su tutma kapasitesi 2.5 kat arttı

Malatya’nın Pütürge İlçesi’nde Taşbaşı sulama göletinde gölet zemini temizleme ve palyalama çalışmaları tamamlanarak, su tutma kapasitesi 2.5 kat arttırıldı.

Pütürge ilçesinde meydana gelen depremler sonucu taşbaşı sulama göletinde yaşanan heyelan nedeni ile dolan gölet zemini ve palyalama çalışmaları tamamlanarak gölete su verilmeye başlandı. Göletin sulama sezonuna yetiştirilmesi için 45 gündür sürdürülen çalışmalar tamamlandı. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yapılan çalışmaların her aşamasını yakından takip edip sık sık çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Sülük yaptığı açıklamada, “Yapılan 45 günlük çalışma ile birlikte gölet su tutma kapasitesi iki buçuk katı büyüdü.Pütürge’nin sulala suyu sorununu kökten çözecek ve 2022 yılı yatırım programına alınan dere gözü sulama göleti ilçe için önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Taşbaşı sulama göletinde yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşlar de memnuniyetini dile getirdi.