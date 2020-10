Tarımda işbirliği vurgusu

Malatya’nın Darende İlçesi Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, tarımda her zaman işbirliğine önem verdiklerini belirtip, hizmeti hep istişare içerisinde yaptıklarını vurguladı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Malatya Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Darende Ziraat Odasını ziyaret ederek, başkan Orhan Karaca’ya hayırlı olması temennisinde bulunup başarılar diledi.

TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, ziyarette yaptığı konuşmada, doğal afet ve hastalıkların, tarım ve hayvancılıkta neden olduğu zararlar ticari ve kar amacı olmadan, sigorta prensipleri çerçevesinde ve teknik esaslara dayalı olarak sigorta hizmeti verdiklerini bildirdi. Doğan, "Çağdaş güvenilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir sistemle, kısmen de olsa üreticinin zararlarını karşılayıp üreticileri, uzun vadede gelir istikrarına kavuşturmak, üretimde devamlılığı sağlamak olan görevimizi yapmaktayız” dedi. Doğan, "Çiftçilerimizin her zaman yanında yer alan Darende Ziraat Odası’nın yeni başkanına hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için buradayız. Çiftçilerimizin her zaman yanında ve çıkarları doğrultusunda çalışmalarını takdirle karşılıyor ve başkanlığa seçilen Orhan Karaca kardeşimize de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca ise paydaş kuruluşlar arasında yer alan TARSİM ile sürekli istişare içerisinde olduklarına dikkat çekerek, iş birliği içerisinde tarımla ilgili birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Karaca, tarımda her zaman işbirliğine önem verdiklerini belirtip, hizmeti hep istişare içerisinde yaptıklarını vurguladı.

Karaca, TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan ve eksper Cumali Ayhan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.