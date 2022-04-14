banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Yağışlı hava geri geliyor!
Yağışlı hava geri geliyor!

Tarım paydaşları iftar programında bir araya geldi

Tarım paydaşları iftar programında bir araya gelerek, sorunlar masaya yatırılarak tarım ve hayvancılık noktasında üretim vurgusu yapıldı.

MALATYA 14.04.2022, 12:43
Tarım paydaşları iftar programında bir araya geldi

Tarım paydaşları iftar programında bir araya gelerek, sorunlar masaya yatırılarak tarım ve hayvancılık noktasında üretim vurgusu yapıldı.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ev sahipliğinde birlik binasında iftar programı yapıldı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tarım Meslek Lisesi Müdürü Şükrü Doğan, Veteriner Odası Başkanı Ergün Koşar, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Sabri Balık, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergül Günaydın, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, Alabalık Üreticileri Birliği Başkanı Turgay Özdemir, Organik Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Tursun, Battalgazi Süt üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Nogay, Canlı Hayvan Derneği Başkanı Ramazan Kırma, Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Şükrü Ayyıldız, Elazığ Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Erişir, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Kösemen, Malet Genel Müdürü Feyzi Yiğit, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri, teknik personeller, birlik yönetim kurulu, denetim kurulu ve ilçe temsilcileri katıldı.

İftar programında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Genel Sekreter yardımcısı Mehmet Sığırcı, “Tarım Platformu ve birlik başkanımız İhsan Akın’a bizleri böyle önemli bir günde bir araya getirdiği buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Tarım ile uğraşan arkadaşlarımız ile bir aradayız. Rabbim birlikteliğimizi yol arkadaşlığımız ve kardeşliğimizi daim eylesin” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ise kısa bir konuşma yaptı. Macit, “Hayırlı iftarlar diliyorum. Bütün tarım paydaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Ramazan ayının güzelliği bir arada bulunmak birliktelik ve iftarı beraber yapmaktır. Bizleri burada biraya getiren buluşturan İhsan Akın başkanın ikramından iftar programından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tarım Platformu ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da konuşmasında, Covid 19 pandemisinden dolayı iki yılın ardından iftar programı düzenlediklerini belirterek, “Tarım platformu ve tarım paydaşları olarak davetimize iştirak eden tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Asıl amacımız hem birlikte olabilmek hem de koordineli çalışabilmek için buluştuk ve bir aradayız. Bu mübarek günde toplandık daha fazla üretimli yıllarımızın olmasını temenni ediyoruz. Çünkü ülkemizin üretime çok ihtiyacı bulunmakta olup bunun için daha çok çalışmalıyız daha fazla üretmeliyiz üretene sahip çıkmalıyız” dedi.

İftar programı sonrası istişare toplantısı yapıldı. Sorunlar ve sıkıntılar masaya yatırılarak tarım ve hayvancılık noktasında üretim vurgusu yapıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
14°
açık