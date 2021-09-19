Tarihin Işığında Arslantepe Defilesi ilgi gördü

Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları ve Malatya’nın fethinin 920. yılı kutlamaları kapsamında ‘Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesi’ görkemli bir programla yapıldı.

17-19 Eylül tarihleri arasında Malatya’da gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında moda tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz’ın eşliğinde ‘Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesi’ Yeni Kongre ve Fuar Merkezi’nde sergilendi. 10 modelin yer aldığı ve 21 yeni giysilerden oluşan eserlerin bulunduğu defile, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Defilede ayrıca Arslantepe’de yapılan kazılardan çıkarılan eserlerin replikaları da sergilendi. Yoğun katılımın olduğu defileyi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yabancı ülke diplomatları, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, AK Parti Kadın Kolları Malatya İl Başkanı Özlem Pelitoğlu, festival kapsamında Malatya’ya gelen ulusal ve uluslararası akademisyenler, sanatçılar, modacılarda takip etti.

“Defilemizdeki yeni giysilerden z kuşağına uygun koleksiyonlar”

‘Tarihin ışığında Arslantepe 3 Defilesi’ koleksiyonunu hazırlayan moda tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz, defile ile ilgili yaptığı açıklamada, "Koleksiyonumuzun ilki 2015 yılında yaptık. Arslantepe Höyüğü önemli bir bölge. Dünya tarihi için özel bir yeri var. Bu nedenle koleksiyonda çok önemli bir yere sahip. Özellikle Başkanımız Malatya’da yapılan kültür sanat etkinliklerinde bizim önderimiz ve bizi cesaretlendiren biri. 2015 yılından önce höyükten çıkan figürlerin modayla birleştirilmesi konusunda görüştüğümüzde kendisi ‘Tarihin Işığında Moda’ ismini koymuştu. Kendisi defilemizin isim babasıdır. Koleksiyonumuz zor bir koleksiyondur ama başkanımız bizi cesaretlendirdi. Bunu herhangi bir koleksiyon gibi değerlendirmemek lazım çünkü özel, belli bir alana mal olmuş ve özenle çalışmak lazım. Bu anlamda biz başkanımızın çok desteğini gördük. Bir önceki koleksiyonumuzla bu yıl yaptığımız koleksiyonumuzun farkı var. Bir önceki koleksiyonumuz daha sürüel bir koleksiyondu. Bu yılki koleksiyonumuz ise daha ticari bir koleksiyon. Z kuşağına yönelik bir koleksiyon. Bir önceki daha sanat eseri gibiydi. Bu yıl yaptığımız defilemizdeki kostümlerde sanat eseri ama Z kuşağına yönelikti. Özellikle çantalar, ayakkabılar, şapkalar günlük kullanımda yerini alıyor. Başkanımıza kültürel ve sanatsal önderliğinde sanatçılara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Malatyalı hemşerimizin hazırladığı koleksiyonlar güzeldi”

Malatya’da Malatyalı moda tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz’ın denim kumaşlarla güzel bir koleksiyonu defilede sunduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Arslantepe süreci bilindiği gibi 2004 yılında başladı ve o süreci biz Melita’dan Battalgazi’ye Kültür Sanat ve Arkeoloji günleri Kervansaray Buluşmaları diye devam ettirdik. Büyükşehir Belediyemize geldiğimizde bunun devam etmesi gerektiğine inandığımız için ayrıca 17-18-19 Eylül tarihleri arasında Malatya’nın fetih yıldönümü olması münasebetiyle bunun Malatya’da devam etmesi gerektiğine inandık. Arslantepe buluşmalarının isimlendirilmesindeki temel esas, bilindiği gibi UNESCO tarafından Arslantepe Türkiye’de yer alan 19’uncu kültür mirası olarak kalıcı listeye giren bir yer oldu. Tabi Arslantepe’nin tescillenmesi yetmiyor. Bunun devam ettirilebilmesi ve sürdürülebilmesi gerekiyor. Yaptığımız etkinliklerle bunu devam ettirmemiz ve topluma tarihi ve kültürü sevdirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Malatya’nın fethinin 17 Eylül olması nedeniyle kültürel ve sanatsal etkinliğimizi bugüne denk getirerek hem sosyal, kültürel, tarihsel ve sanat tarihi anlamında hem de konferanslar, panelleri sergiler ve defileler anlamında festivali dolu dolu yaşıyoruz. Denim kumaşlarından yapılmış defilemizi izledik. Defilemizin Arslantepe’nin UNESCO dünya miraslar listesine eklenmesinde büyük etkisi oldu. Defilemizin üstadı Ahmet Giray ile birlikte ilk olarak 2015 yılında Battalgazi’de defilemizi gerçekleştirdik. Defilemizin Avrupa versiyonu lokal anlamında İtalya ve Paris’te gerçekleştirildi. Özellikle UNESCO komisyonundaki insanlar bu tür organizasyonlardan çok etkilendiklerini biliyorum. Yapılan defilemizden ben etkilendim. Malatya’da Malatyalı bir hemşerimizin denim kumaşlarını dizayn ederek güzel bir koleksiyon şeklinde sunumu çok güzeldi. Ahmet Giray Bey ve mankenlerimizi de tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Defileyle bir anlamda tarihe yolculuk yapıyoruz”

Defileyi takip eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “Öncelikle kültür festivalimizin düzenlenmesinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Arslantepe’nin dünya kalıcı miras listesine sadece alınması yetmiyor. Bunun dünyaya duyurulması, tanıtılması ve bundan sonraki etkinlikler önemli. Bu kapsamda yapılan etkinlik içerisinde Melita’dan Malatya’ya Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesi gerçekten de bir anlamıyla da tarihte bir yolculuk oluyor. Yapılan defile Arslantepe’nin tanıtılması noktasında önemli. İnşallah Arslantepe el birliğiyle hak ettiği yere gelecek” şeklinde konuştu.

“Arslantepe’yi gün yüzüne çıkaran başkanımıza teşekkür ediyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminden başlayarak Arslantepe’ye ne kadar önem verdiğini herkesin gördüğünü dile getiren MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, “İşte bugünde bir defile ile başlamış olan hadisenin Arslantepe’nin Malatya’yı ticari olarak da bir yerlere taşıyacağını görüyoruz. Giray beyin hazırlamış olduğu koleksiyonun defilelerde kullanılacağını, konfeksiyon çalışmalarında artık Arslantepe’nin olacağını görüyoruz. Arslantepe’yi gün yüzüne çıkaran, kazı çalışmalarında bulunan herkese ve başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a Malatyalılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Malatya’nın Malatya aşkını yüreğinde taşıyan bir başkanı var”

Arslantepe buluşmaları kapsamında Gastronomi programı için etkinliklere katılmak üzere Malatya’ya gelen ve defileyi takip eden program sunucusu ve yazar Asuman Kerkez, “ Bir şehrin sahip olduğu kültürel, gastronomik ve coğrafi özellikleri o şehrin kaderini belirliyor. Malatya bu anlamda çok şanslı. Gastronomi yani benim alanımda meyve, sebze çeşitliğinden tutunda yemek çeşitliliği ve kültürel anlamda bunun altyapısı müthiş. Arslantepe’yi anlatmak için araştırırken makalelerde hayran oldum. O dönemde çağdaş hiçbir toplumda olmayan sistemlerin kurulması, tahıl işlemenin, depolamanın, devlete ve medeniyete ait olan izleri ben anlattıkça da hayran oldum. Bazı şehirler var çok şanslı ama onların aşkını yüreğinde taşıyan bir idareci olmadığı sürece bu şansı maalesef ortaya çıkaramıyor. Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan’ın müthiş bir Malatya aşkı var. İyi insanlarla, kalifiye insanlarla beraber çalıştığınız zaman bunu ortaya koyabiliyorsunuz. Ahmet Giray beyin güzel çalışmasına ben bugün Türkiye’de gastronominin de içinde olduğu bir oluşumun ne kadar kaliteli olabileceğini gördüm. Çok heyecanlandım ve umutlandım. Bence içerisinde sanatın da olduğu bu çalışma bütün Türkiye’ye örnek olmalı” şeklinde konuştu.

Yabancı ülke diplomatları defileyi ilgiyle takip ettiler

17-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları ve Malatya’nın fethinin 920’nci kurtuluş yıldönümü kapsamında yapılan etkinliklere katılan yabancı ülke diplomatları programlar kapsamında yapılan etkinlikleri beğendiklerini ve Malatya ile birlikte Arslantepe’nin tanıtımına festivalin büyük katkı sağladığını dile getirdiler.

Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesinin çok güzel olduğunu ifade eden diplomatlardan İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand , “ Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a büyükelçileri programlara davet ettiği için teşekkür ediyorum. Malatya’nın her yerde tanınması için yapılan bu programları biz çok beğendik. Malatya’nın uluslararası alanda tanıtılması için Malatya çok büyük bir kapasiteye sahip. Özellikle kültürel, tarımsal ve ekonomik olarak büyük bir kapasiteye sahip. Zannediyorum ki bu program Arslantepe’nin uluslararası alanda tanıtılması için iyi olmuştur. Yapılan defile de Arslantepe’nin tanıtılması için çok güzel organize edilmiş ve yapılmış. Sayın Başkana ve Malatya halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan ise “ Defile tek kelimeyle mükemmeldi. Çok kısa sürede güzel bir organizasyon yapılmış. Hem Malatya’nın tanıtılması hem de defilenin tanıtılması açısından güzel bir organizasyondu. Sayın Başkana teşekkür ederiz. Hem kültürlerin değişimi, hem ticari anlamda, ilişkiler anlamında güzel bir organizasyon yaptılar. Arslantepe’yi ziyaret etmek için bizleri Malatya’ya davet etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Arslantepe’yi görmek bizim için onur oldu. Arslantepe sayesinde yeryüzünün en eski merkezini görmüş olduk” şeklinde konuştu.

Güney Sudan Büyükelçisi Majokguandong Theıp’de, "Malatya’ya fırsatlar şehri diyebiliriz. Malatya öncelikle tarihi bir alan, tarihi bir yer. Ayrıca moda olarak yeri olduğunu gördük. İnsanlar çok yaratıcoluşturucu gelecektir. Defile için de herkese teşekkür etmek istiyorum. Tarihle modernliği defileyle birleştirmiş oldular” açıklamasında bulundu.

Defileyi izlemek için Yeni Kongre ve Fuar Merkezi’nde bulunan katılımcılar daha sonra, Arslantepe kazı alanında çıkarılan seramik, mühür, kılıç gibi bulguların replikalarının hazırlandığı sergiyi de gezdiler.