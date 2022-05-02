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Tarihi namazgah alanı bayram namazında doldu taştı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yenilenerek ibadete yeniden açılan Gedik Mahallesindeki tarihi namazgâh alanı, bayram namazında doldu taştıç

MALATYA 02.05.2022, 11:04
Tarihi namazgah alanı bayram namazında doldu taştı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yenilenerek ibadete yeniden açılan Gedik Mahallesindeki tarihi namazgâh alanı, bayram namazında doldu taştıç

Osmanlı Devleti döneminde vakit namazları ve Cuma namazları dışında bayram namazlarına ev sahipliği yapması nedeniyle tarihi bir dokusu bulunan namazgâh kültürüne ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan temizlik, yenileme ve düzenleme çalışmalarından sonra yıllardır bayram namazlarına ev sahipliği yapan Gedik Namazgâh Alanında yine bayram namazı heyecanı yaşandı.

Bayramı namazı için alana gelenleri karşılayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların bayramlarını tebrik ederek kutladı. Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından özel olarak ayarlanan alanda okunan Kuran-ı Kerim Tilavetleri ve dini sohbetler, namazgâh alanının maneviyatını ön plana çıkarırken, vatandaşlarda huzur içerisinde bayrama girmenin mutluluğunu yaşadılar.

İslam alemi ile tüm dünyanın barışı, huzuru ve güzellikleri için yapılan duaların ardından Yeşilyurt’un manevi atmosferinde bayram namazı eda edildi.

Kadim Çırmıhtı’nın eşsiz atmosferine tepeden bakan bir noktada maneviyatın doruklara çıktığı bir ortamda kılınan bayram namazını vatandaşlarla birlikte eda eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik ettiler.

Yeşilyurt’un huzurlu, sakin ve güzel bir sabahında vatandaşlarla aynı safta buluşarak bayram namazlarını eda ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olan bayramların maneviyatından üst seviyede yararlanılması gerektiğini söyledi.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Güzel ve huzurlu bir Yeşilyurt sabahında tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bizi böylesine güzel bir bayrama kavuşturan Cenab-ı Allah’a hamdü senalar olsun. Bütün bayram namazlarında olduğu gibi yine Gedik Namazgah alanımızın o maneviyatı ve huzuru altında hemşehrilerimizle yan yana, omuz omuza namazımızı eda ettik. Bayramlar hiç şüphesiz; birlik ve beraberliğimizin pekiştiği günlerdir, dayanışmadır ve kırgınlıkların unutulduğu, güzelliklerin ve hoşgörünün hakim olduğu özel zaman dilimleridir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da başta ihtiyaç sahiplerimiz olmak üzere büyüklerimizle, akrabalarımızla, komşularımızla ve çocuklarımızla bir araya gelip Ramazan Bayramının bütün maneviyatını doyasıya yaşamalıyız. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için her zaman olduğu gibi bu bayram günlerinde ülkemizin dört bir tarafında nöbette olan tüm askerlerimiz ve polislerimizin ise Rabbim yar ve yardımcıları olsun, bayramlarını tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bu ülke için canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Şehit ve gazi ailelerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyoruz. Bütün hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum ve kutluyorum. Bayramın ilçemizde bayram tadında yaşanması için de ekiplerimizle birlikte sahada olacağız. Zabıta ve Temizlik hizmetleri başta olmak üzere tüm belediye hizmetleriyle hemşehrilerimizin emrinde olacağız” diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu’da, bayramların milli birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamını daha fazla güçlendirdiğini ifade ederek, bütün vatandaşların Ramazan Bayramını kutladılar.

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