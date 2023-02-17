Tarihi Mitadiye Camii depreme dayanamadı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde minaresinin hasar görmesinin ardından ibadete kapatılan 63 yıllık Mitadiye Camii, Kahramanmaraş merkezli depremlere dayanamayarak yıkıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremler, Akçadağ ilçesinde büyük hasara neden olurken; ilk belirlemelere göre 36 kişi hayatını kaybetti, 100’e yakın kişi ise yaralandı.

İlçe merkezi ile Ören, Başpınar ve Bahri mahallelerinde büyük yıkıma neden olan depremlerde; Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde minaresinin hasar görmesinin ardından ibadete kapatılan 63 yıllık tarihi Mitadiye Camii de yıkıldı.

Akçadağ-Başpınar Mahallesi’nde bulunan ve ilçenin simge mekanlarından biri olan tarihi cami, Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde minaresinin hasar görmesinin ardından ibadete kapatılmıştı.