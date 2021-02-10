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Tarihi konaklar bu kez "Gırift" dizisine ev sahipliği yapıyor

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Yeşilyurt’un farklı noktalarında ve Tarihi Yeşilyurt Konaklarında çekimleri devam eden ‘Gırift’ dizisinde rol alan ünlü sanatçılar, bölgenin sosyal ve kültürel zenginliklerini yansıtan konakları ve müzelerini gezip, yöresel yemeklerini tattılar.

MALATYA 10.02.2021, 15:42
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Tarihi konaklar bu kez "Gırift" dizisine ev sahipliği yapıyor

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Yeşilyurt’un farklı noktalarında ve Tarihi Yeşilyurt Konaklarında çekimleri devam eden ‘Gırift’ dizisinde rol alan ünlü sanatçılar, bölgenin sosyal ve kültürel zenginliklerini yansıtan konakları ve müzelerini gezip, yöresel yemeklerini tattılar.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon projeleriyle tarihsel hüviyetine yeniden kavuşan Tarihi Yeşilyurt Konakları bu kez ‘Gırift’ isimli polisiye diziye ev sahipliği yapıyor.

Bugüne kadar komedi ve dram anlamında birçok sinema ve dizi setini ağırlayan Tarihi Yeşilyurt Konaklarında çekimleri devam eden ‘Gırift’ dizinde rol alan ünlü sanatçılar ve set ekibi, geleneksel motiflerle iç ve dış tasarımı yapılan Tarihi Yeşilyurt Konaklarının huzur veren atmosferinde çekimlerini yapıyorlar.

Yapımcı ve yönetmenliğini Malatya’lı Haydar Işık’ın yaptığı ‘Gırift’ dizisinde; Selahattin Taşdöğen, Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Ayşin,Cahit Kaşıkçılar,Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş,Methista Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik rol alıyor.

Yoğun bir tempoda devam eden çekimler sırasında fırsat buldukça Çırmıhtı’nın caddeleri ve sokaklarını gezip, yöresel lezzetlerin tadına bakan ünlü sanatçılar, Yeşilyurt Belediyesinin daveti üzerine Gastronomi Konağı, Kent Belleği Müzesi, Kahve Konağı, Butik Otel ile Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifine tahsis edilen mekanı gezerek, sergilenen nostaljik ürünlerden yapılan faaliyetlere kadar turizme yönelik tüm faaliyetler hakkında bilgiler aldılar.

Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi üyeleri tarafından yapılan yöresel yemekler ve tatlıların yer aldığı akşam yemeğine katılan sanatçılar, hem misafirperverlikleri hem de yemek ikramlarından dolayı bayanlara teşekkürlerini sundular.

Birbirinden değerli nostaljik meteryaller ve objelerin yer aldığı konaklara ve müzelere olan hayranlıklarını dile getiren sanatçılar, Kahve Konağında ikram edilen kayısı çekirdeğinden yapılan özel kahveyi ise çok beğendiklerini ifade edip, yapılan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesini tebrik ettiler.

Yeşilyurt Belediyesinin sanatsal çalışmalara verdiği önem ve katkıyı takdirle karşıladıklarını ifade eden Yapımcı-Yönetmen Haydar Işık, “ Yeşilyurt Belediyesinin daveti üzerine Tarihi Yeşilyurt Konaklarını ve müzeleri gezdik, açıkçası hayran kaldık, muhteşem bir restorasyon projesinin uygulanması hepimizi ziyadesiyle mutlu etti. Konaklarda girişimci kadınların el emeği göz nuru eserlerini hem tanıtacakları hem de satacakları bir mekanın tahsis edilmiş olması da ayrı bir güzellik bana kalırsa, ablalarımız bizi çok güzel misafir ettiler, çok güzel ikramlarda bulundular. Ablalarımızın hepsi birer kahramandır, ellerine sağlık. Memleketimizde kadına verilen değerin artmış olması bizi mutlu ediyor. Bununla birlikte Malatya’nın unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerinin buradaki faaliyetlerle yaşatılıyor olması da takdir edilmesi gereken bir durumdur. Restorasyon projeleriyle tarihsel kimliğine yeniden kavuşan konaklarımız ve birbirinden değerli nostaljik eşyaların sergilendiği müzelere ise hayran kaldık.

Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile burada emek ve katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Ünlü Sanatçı Selahattin Taşdöğen ise yöresel lezzetlerin ve konakların tanıtılmasına büyük önem veren Yeşilyurt Belediyesini tebrik ederken, “ Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ve ekiplerini canı gönülden kutlarım, burada muhteşem bir çalışma yapıldığını gördük. Buranın daha önceki harabe halini gören birisi olarak yapılan dönüşüm projelerini takdirle karşılıyorum. Buradaki ablalarımızın hünerli ellerinden çıkan kiraz yaprağı sarma köftesi gibi lezzetli bir yemeği yedik, tadı muhteşemdi. İlk defa bu yemeği tatma fırsatı yakaladım, gerçekten efsane bir yemek. Yeşilyurt’a gelip bu yemeği yerinde tatmayı herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Dizinin başrol oyuncularından Ümit Acar da, “ Yönetmenimiz Haydar Işık ve diğer sanatçı arkadaşlarımızın düşüncelerine aynen katılıyorum. Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifinde görev yapan hanım kardeşlerimizin yürekten ve içten tebessümleri var ki o güzellikleri yaptıkları yemeklere yansıyor. Kendilerine misafirperverlikleri ve ikramlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesinin restorasyon projelerini de çok beğendim, konaklar ve müzelerin gerek tasarımları gerekse de özel alanlarda sergilenen bölgeye özgü nostaljik eşyalar görülmeye değer. Emeği geçenleri kutlarım.” diye konuştu.

Malatya’da 40 yıl önce askerlik görevini ifa ettiğini söyleyen sanatçı Cahit Kaşıkçılar ise, "Malatya’yı o günden bugüne inanılmaz değişmiş ve gelişmiş olarak gördüm. Bugünde çekim arasında ablalarımızın daveti üzerine buraya gelip yöresel lezzetlerden tattık, her yemek ve tatlı ayrı bir lezzet, tadı hala damağımda, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediyesine ve mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini sunan sanatçı Ayberk Yılmaz, “ Dizinin çekimleri devam ederken bizlerde çekim aralarında gelen davetlere icabet ediyoruz. Konakları ve müzeleri gezdik, çok beğendim muhteşem olmuş. Ablalarımızın yaptıkları yemekler ise tek kelimeyle mükemmel, abartmak adına söylemiyorum ama her biri ayrı bir lezzet ve ayrı bir tat.Başka bir yerde bu lezzetleri bulacağıma inanmıyorum. Gösterilen misafirperverlik ve ikramlardan dolayı teşekkürlerimi sunarım. Buraya gelmemize vesile olan Haydar Işık Hocamıza ve katkılarını esirgemeyen Yeşilyurt Belediyesine ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt’ta ki konaklara, müzelere ve yapılan ikramlara hayran kaldığını söyleyen sanatçı Burhan Çelik, “ Tarihi bölgelerin yeniden ayağa kalkması, yöresel lezzetlerin hak ettiği değeri görmesi adına Yeşilyurt Belediyesi muhteşem bir proje uygulamış bu bölgede. Ben bu yaşıma geldim böyle güzel lezzetler tatmadım, ablalarımızın ellerine sağlık. Yemek ve tatlılar damakta muhteşem bir tat bırakıyor, mideyi rahatsız etmiyor. Herkesin bu yemekleri yerinde tatmasını tavsiye ediyorum. Kadınlar bizim başımızın tacıdır. Yeşilyurt Belediyesine bu imkanları sağladığı için de ayrıca teşekkürlerimi gönderiyorum” dedi.
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