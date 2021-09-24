Tarihi Kentler Birliğinden Battalgazi Belediyesi’ne ödül

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 22-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında Battalgazi Belediyesi “Prestij Sokak Sağlıklaştırma” ödülü aldı

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın ödülleri İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Battalgazi Belediyesi’nin Şire Pazarında yapılacak olan ‘Prestij Sokak Sağlıklaştırma’ çalışmaları ödüle layık görüldü. Ödülü Battalgazi Belediyesi adına Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Muammer Zafer aldı.

Dünyanın kayısı ihtiyacının karşılandığı kayısı başkenti Malatya’da, esnafların taleplerini değerlendiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları ile başlayan çalışmalar, start almak için gün sayıyor. İlimizin önde gelen gelir kaynaklarının başında kayısının satış ve pazarlanması noktasında Malatya’nın kalbi niteliğindeki Şire Pazarında yapılacak çalışmalar ile vatandaşlarımız daha kaliteli hizmet alma olanağına kavuşacak.

Şire Pazarı’nı daha da canlı hale getirmek ve Battalgazi’ye farklı konseptiyle yeni bir prestij sokak kazandırmak adına Yeni Cami’den çevreyoluna giden sokağı ‘Prestij Sokağı’na dönüştürmeyi hedefleyen Battalgazi Belediyesi, Sokak sağlıklaştırması ve yenileme çalışmalarını etaplar halinde yapacak. 6 milyon gibi büyük bir yatırım bölgeye kazandırılacak. “Prestij Sokağı” çalışmalarının 2022-23 yıllarında tamamlanması hedefleniyor.