banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu:2 gözaltı

Malatya’da, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 tarihi eser ile silahlar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

MALATYA 27.04.2021, 10:37
2
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu:2 gözaltı

Malatya’da, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 tarihi eser ile silahlar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma ekipleri tarafından istihbarat çalışması neticesinde, 2 şüpheli şahısın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Akçadağ ilçesinde iki şahsın evlerinde yapılan aramalarda, 3 adet tarihi eser niteliğinde eşya, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 171 adet av tüfeği kara kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların sorgulamasının devam ettiği kaydedildi.
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?